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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

معصومی:

شرکت پگاه زنجان سالانه 16 میلیون دلار صادارات دارد

شرکت پگاه زنجان سالانه 16 میلیون دلار صادارات دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: هدفگذاری این شرکت برای صادرات امسال 16 میلیون دلار است و در این راستا صادرات بدون احتساب خط تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه خط استریل شرکت پگاه زنجان، افزود: کشور با وجود همه مشکلات اعم ازتحریم ها و کمبود نقدینگی افتتاح  واحدهای صنعتی و تولیدی را داشته است.

وی، شرکت پگاه را یک شرکت های موفق در بین واحدهای صنعتی در استان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این شرکت روزانه 105 تن ظرفیت تولید شیر دارد و با افتتاح خط تولید ظرفیت تولید به 30 تن افزایش می یابد.

معصومی افزود: با افتتاح خط استریل شرکت اشتغالزایی به تعداد 15 نفر افزایش پیدا می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اعتبار هزینه شده برای این طرح را 6 میلیارد تومان یاد کرد.

معصومی تاکید کرد: این شرکت از واحدهای نمونه استان بوده که 1,5 درصد صادرات استان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری رفع مشکلات واحدهای صنعتی در دستور کار است چرا که رفع موانع مشکلات واحدهای صنعتی توسعه صادرات را به دنبال دارد.

کد مطلب 1704069

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