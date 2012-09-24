شرکت پگاه زنجان سالانه 16 میلیون دلار صادارات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه خط استریل شرکت پگاه زنجان، افزود: کشور با وجود همه مشکلات اعم ازتحریم ها و کمبود نقدینگی افتتاح واحدهای صنعتی و تولیدی را داشته است.

وی، شرکت پگاه را یک شرکت های موفق در بین واحدهای صنعتی در استان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این شرکت روزانه 105 تن ظرفیت تولید شیر دارد و با افتتاح خط تولید ظرفیت تولید به 30 تن افزایش می یابد.

معصومی افزود: با افتتاح خط استریل شرکت اشتغالزایی به تعداد 15 نفر افزایش پیدا می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اعتبار هزینه شده برای این طرح را 6 میلیارد تومان یاد کرد.

معصومی تاکید کرد: این شرکت از واحدهای نمونه استان بوده که 1,5 درصد صادرات استان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری رفع مشکلات واحدهای صنعتی در دستور کار است چرا که رفع موانع مشکلات واحدهای صنعتی توسعه صادرات را به دنبال دارد.