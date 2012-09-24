15 مسجد جامع تاریخی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی با اشاره به آغاز هفته گردشگری از شش مهر‌ماه، اظهارداشت: همچنین بهره برداری از موزه مشارکتی مردم‌ شناسی بیرجند از شاخصترین برنامه های این مجموعه در هفته جهانگردی است.

وی برگزاری تورهای رایگان بیرجند گردی توسط دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بیرجند را از مهمترین برنامه در ششم مهر ماه عنوان کرد و بیان داشت: همچنین افتتاح سفره ‌خانه سنتی دره‌ بند، کلنگ‌ زنی کمپ گردشگری آبشار گیوک و آبشار چهارده، کلنگ‌ زنی کمپ گردشگری مزار بلنجیر و مزار کاهی از دیگر برنامه ‌های هفته جهانگردی در بیرجند است.

رضایی کلنگ ‌زنی کمپ گردشگری شوکت‌ آباد و برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی را از دیگر برنامه های جهانگردی در بیرجند ذکر کرد.

وی همچنین به برنامه های هفته جهانگردی در سطح شهرستانها اشاره کرد و ادامه داد: افتتاح موزه مردم ‌شناسی فردوس، افتتاح حمام در مدارس فردوس و افتتاح مجتمع خدمات رفاهی و پذیرایی از جمله برنامه های این شهرستان است.

رضایی از افتتاح پایگاه حفاظتی پژوهشی شهر قدیم قاین خبر داد و گفت: برق ‌رسانی و آبرسانی به منطقه گردشگری بوذجمهر برپایی نمایشگاه سوغات محلی و کلنگ‌ زنی کمپ گردشگری روستای زول از برنامه های این شهرستان است.

وی کلنگ‌ زنی کمپ کویرنوردی روستای دهسلم نهبندان و افتتاح پروژه «آس‌ بادهای خوانشرف» را از برنامه‌ های دیگر هفته جهانگردی در شهرستان نهبندان برشمرد.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نمایشگاه عکس جاذبه‌ های اکوتوریسم و تجهیزات طبیعت ‌گردی، بازی ‌های بومی و محلی خراسان جنوبی، ارجای موسقی محلی و ... از دیگر برنامه های هفته جهانگردی در استان است.

اعزام 26 نفر از خراسان جنوبی به سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی گفت: تیم استان متشکل از 26 نفر به مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت اعزام می ‌شوند.

حسین خوشایند اظهارداشت: مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در 28 حرفه آموزشی در سه حوزه و در استان ‌های البرز و تهران برگزار می ‌شود.

به گفته وی تیم اعزامی خراسان جنوبی در 22 حرفه‌ تاسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات، آجرچینی، کاشی‌ کاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک، تبرید و تهویه، لوله‌ کشی و گرمایشی، کابینت ‌سازی، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، تراش CNC ، فرز CNC ، ساخت و تولید، کنترل صنعتی، جوشکاری، قنادی (‌شیرینی ‌پزی‌) و فناوری مد(خیاطی) در این دوره از مسابقات شرکت می‌ کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: تیم اعزامی این استان متشکل از 26 نفر در این دوره از مسابقات با 670 نفر از برگزیدگان سایر استان‌ ها به رقابت می‌ پردازند و برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوی آمادگی به همراه برگزیدگان نهایی دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت آلمان 2013 انتخاب می ‌شوند.

وی ادامه داد: هنرآموزان شامل کارآموزان و آموزش ‌دیدگان آموزش فنی و حرفه ‌ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته ‌های کار و دانش، فنی و حرفه ‌ای و نظری، دانشجویان دانشگاه‌ ها و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی شرکت‌ کنندگان مسابقات ملی مهارت هستند.

خوشایند با اشاره به اهداف این مسابقات، گفت: ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین مهارت ‌آموختگان، اعتلای ارزش کار در جوانان و جامعه، فراهم کردن فرصت و امکان تبادل اطلاعات فنی و حرفه ‌ای بین جوانان، ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه ‌ای جوانان، فراهم کردن شرایط شرکت حرفه ‌آموختگان در صحنه رقابت ‌های بین ‌المللی و آشنایی با تکنولوژی پیشرفته و جدید از اهداف این مسابقات است.