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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

15 مسجد جامع تاریخی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

15 مسجد جامع تاریخی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از بهره برداری 15 مسجد جامع تاریخی بهسازی شده در استان همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی با اشاره به آغاز هفته گردشگری از شش مهر‌ماه، اظهارداشت: همچنین بهره برداری از موزه مشارکتی مردم‌ شناسی بیرجند از شاخصترین برنامه های این مجموعه در هفته جهانگردی است.

وی برگزاری تورهای رایگان بیرجند گردی توسط دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بیرجند را از مهمترین برنامه در ششم مهر ماه عنوان کرد و بیان داشت: همچنین افتتاح سفره ‌خانه سنتی دره‌ بند، کلنگ‌ زنی کمپ گردشگری آبشار گیوک و آبشار چهارده، کلنگ‌ زنی کمپ گردشگری مزار بلنجیر و مزار کاهی از دیگر برنامه ‌های هفته جهانگردی در بیرجند است.

رضایی کلنگ ‌زنی کمپ گردشگری شوکت‌ آباد و برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی را از دیگر برنامه های جهانگردی در بیرجند ذکر کرد.

وی همچنین به برنامه های هفته جهانگردی در سطح شهرستانها اشاره کرد و ادامه داد: افتتاح موزه مردم ‌شناسی فردوس، افتتاح حمام در مدارس فردوس و افتتاح مجتمع خدمات رفاهی و پذیرایی از جمله برنامه های این شهرستان است.

رضایی از افتتاح پایگاه حفاظتی پژوهشی شهر قدیم قاین خبر داد و گفت: برق ‌رسانی و آبرسانی به منطقه گردشگری بوذجمهر برپایی نمایشگاه سوغات محلی و کلنگ‌ زنی کمپ گردشگری روستای زول از برنامه های این شهرستان است.

وی کلنگ‌ زنی کمپ کویرنوردی روستای دهسلم نهبندان و افتتاح پروژه «آس‌ بادهای خوانشرف» را از برنامه‌ های دیگر هفته جهانگردی در شهرستان نهبندان برشمرد.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نمایشگاه عکس جاذبه‌ های اکوتوریسم و تجهیزات طبیعت ‌گردی، بازی ‌های بومی و محلی خراسان جنوبی، ارجای موسقی محلی و ... از دیگر برنامه های هفته جهانگردی در استان است.

اعزام 26 نفر از خراسان جنوبی به سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی گفت: تیم استان متشکل از 26 نفر به مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت اعزام می ‌شوند.

حسین خوشایند اظهارداشت: مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در 28 حرفه آموزشی در سه حوزه و در استان ‌های البرز و تهران برگزار می ‌شود.

به گفته وی تیم اعزامی خراسان جنوبی در 22 حرفه‌ تاسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات، آجرچینی، کاشی‌ کاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک، تبرید و تهویه، لوله‌ کشی و گرمایشی، کابینت ‌سازی، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، تراش CNC، فرز CNC، ساخت و تولید، کنترل صنعتی، جوشکاری، قنادی (‌شیرینی ‌پزی‌) و فناوری مد(خیاطی) در این دوره از مسابقات شرکت می‌ کنند. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: تیم اعزامی این استان متشکل از 26 نفر در این دوره از مسابقات با 670 نفر از برگزیدگان سایر استان‌ ها به رقابت می‌ پردازند و برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوی آمادگی به همراه برگزیدگان نهایی دوازدهمین مسابقات ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت آلمان 2013 انتخاب می ‌شوند. 

وی ادامه داد: هنرآموزان شامل کارآموزان و آموزش ‌دیدگان آموزش فنی و حرفه ‌ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته ‌های کار و دانش، فنی و حرفه ‌ای و نظری، دانشجویان دانشگاه‌ ها و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی شرکت‌ کنندگان مسابقات ملی مهارت هستند.

خوشایند با اشاره به اهداف این مسابقات، گفت: ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین مهارت ‌آموختگان، اعتلای ارزش کار در جوانان و جامعه، فراهم کردن فرصت و امکان تبادل اطلاعات فنی و حرفه ‌ای بین جوانان، ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه ‌ای جوانان، فراهم کردن شرایط شرکت حرفه ‌آموختگان در صحنه رقابت ‌های بین ‌المللی و آشنایی با تکنولوژی پیشرفته و جدید از اهداف این مسابقات است.

کد مطلب 1704070

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