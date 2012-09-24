به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید عسگریان از برگزاری پانزدهمین کارگروه بررسی راهکارهای کاهش حوادث مشترکان گازطبیعی شرکت ملی گاز با مشارکت بیمه ایران خبر داد و افزود: در همین راستا و باهدف اطلاع رسانی صحیح با سرعت عمل بالاتر برگ راهنمای چک لیست کنترل وسایل گازسوز خانگی و تجاری در آژانس‌های مسکن، اتحادیه‌های تعاونی مسکن و این اطلاعات با قبوض گاز مشترکان زنجانی توزیع شده است.

وی یادآور شد: در آستانه فصل سرما به منظور حفظ امنیت جان همشهریان اطلاعاتی مهم از چگونگی مصرف، نحوه استفاده و کنترل وسایل گاز سوز خانگی و تجاری شامل 42 بند در قالب مطالب "بهتر بدانیم"، چک لیست کنترل لوازم و طرح مطالبی مهم و کاربردی در قالب تذکرات به مشترکان گاز طبیعی داده شده است.



عسگریان درج آدرس سایت و ایمیل شرکت گاز استان زنجان برای دریافت سئوالات، انتقادات و پیشنهادات مشترکان و شهروندان زنجانی را از دیگر اقدامات لازم برای آگاهی هرچه بیشتر از نظرات، دیدگاه‌ها و انتظارات مخاطبان عنوان کرد.



مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به اهمیت اطلاع رسانی و تلاش کارشناسان این شرکت در ارائه این اطلاعات با حضور در مدارس و مساجد استان تاکید کرد



وی گفت: ضرورت به کارگیری تمامی ابزارهای اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای کنترل و مدیریت مصرف انرژی موجب شد تا شرکت گاز استان زنجان به منظور عملی کردن شعار اصلاح الگوی مصرف، پیش گیری از خطر گازگرفتگی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از گاز طبیعی، با همکاری سازمان آموزش و پرورش طرحی با عنوان «طرح همیار گاز» اجرا کند.



عسگریان افزود: آموزش 62 هزار نفر در سطح مساجد استان و آموزش 26 هزار و 520 دانش آموز در استان با توزیع 390 هزار نسخه اقلام فرهنگی در مساجد و مدارس از سال 88 تا90 زمینه آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از نحوه استفاده صحیح از گاز طبیعی را فراهم آورد.



وی یادآور شد: کاهش 44 درصدی حوادث گازگرفتگی و کاهش پنج تا هشت درصدی مصرف گاز خانگی در استان دستاورد این تلاش‌ها بوده است.



عسگریان از شهروندان و مشترکان خواست، با توجه ویژه به مطالب ارائه شده در پیوست قبوض گاز یا به هنگام مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی برای خرید منزل، موارد مطرح شده را به دقت مطالعه و به هنگام استفاده از وسایل گازسوز و به هنگام خرید منزل به موارد ایمنی توجه داشته باشند.