به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون ورزش مدارس کشور، سومین نشست ستاد برگزاری رقابتهای فوتبال دانش آموزان آسیا امروز دوشنبه با حضور مسئولان کمیتههای برگزاری و به ریاست نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال مدارس آسیا برگزار شد.
کیومرث هاشمی گفت: با توجه به اینکه چهلمین دوره رقابتهای فوتبال زیر 18 سال آسیا را امسال میزبانی میکنیم تمام تلاش باید بر این باشد که ضمن انجام یک میزبانی بینقص، از ظرفیتهای چنین میزبانیهایی استفاده کنیم که میتواند بسیار ارزشمند باشد.
وی قهرمانی در اخلاق را اولین هدف تیم دانش آموزی ایران در این رقابتها برشمرد و تاکید کرد: قطعا بیش از هر چیز اخلاق در روح ورزش دانش آموزی مطرح است که به حمدالله توجه ویژهای به آن شده است و پس از آن هم انشاالله با همدلی به موارد فنی توجه کرد که بتوان روی سکو آمد و دل میلیونها دانش آموز ایرانی را شاد کرد.
هاشمی در ادامه به برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال مدارس آسیا که در حاشیه میزبانی ایران به ریاست دکتر سوات رئیس این فدراسیون در تهران برگزار میشود اشاره و اعلام کرد پیشنهادات جدید ایران در این جلسه مطرح خواهد شد.
اما در این جلسه روسای کمیتههای برگزاری از آخرین اقدامات صورت گرفته گزارش ارائه دادند ضمن اینکه ارمیان سرپرست فدراسیون ورزش مدارس به همراه جوادی رئیس انجمن فوتبال نیز در خصوص وضعیت هماهنگی زمینهای برگزاری مسابقه به اعلام آخرین وضعیت پرداخته و اقدامات انجام شده را بیان کردند.
گفتنی است چهلمین دوره رقابتهای فوتبال زیر 18سال دانش آموزان آسیا از 25 مهرماه لغایت 5 آبانماه به میزبانی کشورمان در تهران برگزار خواهد شد.
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