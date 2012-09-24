زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سفر رئیس جمهور به نیویورک با هیئت 120 نفره، گفت: در شرایطی که محدودیت ارزی داریم و مردم به لحاظ معیشتی در مضیقه به سر می برند، بحث تحریم و تورم و همچنین سیاست های انقباظی دولت در بودجه و کاهش بودجه عمرانی و جاری مطرح است؛ این سوال از رئیس جمهور مطرح است که چرا 120 نفر را با خود به نیویورک برده است.

وی با تاکید براینکه حضور رئیس جمهور در صحنه های بین المللی ضروری است، تصریح کرد: حضور رئیس جمهور برای اعلام مواضع ایران و پیگیری اهداف والای انقلاب اسلامی در مجامع بین المللی ضروری است؛ اما هیچ لزومی ندارد که احمدی نژاد در سفر به یک کشور متخاصم که هیچ رابطه تجاری سیاسی و فرهنگی با ایران ندارد؛ یک هیئت 120 نفره با خود ببرد.

نماینده مردم تهران با اشاره به سفر هیئت 150 نفری هند به ایران در زمان برگزاری شانزدهیمن اجلاس جنبش عدم تعهد، گفت: مراودات هند با ایران در سطح ها و حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، بازرگانی و غیره گسترده است و این کشور برای افزایش همکاری ها با هیئت 150 نفری به کشورمان آمد؛ اما هیچ لزومی نداشت که ایران با هیئت 120 نفری به آمریکا برود.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به تذکر کتبی خود به رئیس جمهور درباره درخواست ویزا از آمریکا برای 160 نفر گفت: ما از رئیس جمهور به دلیل بردن هیئت همراه غیر معمول و خارج از روال به نیویورک توضیح می خواهیم .

وی افزود: بنابر اخبار منتشر شده ایران ابتدا 160 ویزا درخواست کرده بود که آمریکا 120 ویزا صادر کرده؛ لذا رئیس جمهور باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا چنین درخواستی از کشور متخاصم داشته باشد که آنان بخواهند درخواست ایران را رد کنند.

طبیب زاده با تاکید بر اینکه اینگونه رفتارها از کسی که شعار عدالت طلبی سر می دهد دور از انتظار است، گفت: رئیس جمهور باید در مورد شأن حضور افرادی که با خود به این سفر برده، فارغ از اینکه که چه کسانی هستند ، آیا پسر مشائی بوده یا خانوداه های وزیران وهمچنین در مورد مخارج این سفر توضیح دهد.