برگزاری اولین دوره مسابقات سریعترین پیامک نویس و تایپیست

به گزارش خبرنگار مهر، عمر تکنولوژی پیامک در جهان به 20 سال برمی گردد و حال آنکه این سامانه در بین جوامع مختلف بشدت دوست داشتنی و محبوب است؛ سرعت بالا، دسترسی دائم، صرفه اقتصادی، شخصی بودن و عدم تماس مستقیم با مخاطب تنها چند دلیل ساده برای توجیه محبوبیت پیامک و تبدیل آن به پرمخاطب ترین رسانه جهان در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

پیامک اکنون سریعترین، راحتترین، به صرفه ترین و گسترده ترین سامانه ارتباطی است که هر شخص می تواند آن را به راحتی در اختیار داشته باشد؛ براین اساس شرکت ایده پردازان الکترونیک در راستای سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی اقدام به برگزاری مسابقه معرفی سریع ترین پیامک نویس ایران کرده است.

رئوفی- دبیر اجرایی مسابقات سریعترین پیامک نویس ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرهنگسرای فناوری و اطلاعات حامی این مسابقات است، گفت: این مسابقه هر ساله در کشورهای مختلف دنیا برگزار و برنده برای شرکت در مسابقات جهانی عازم رقابت بزرگ تر می شود.

وی با تاکید براینکه جای خالی این مسابقات در بین همه مسابقات در رشته های فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوس بود، هدف از برگزاری این مسابقات را مدیریت مصرف رسانه های نوظهور، بسترسازی برای ورود به زندگی دیجیتال، مقابله با فتنه های دیجیتال و هدایت فرهنگی قشر عظیمی از جامعه ایران زمین که تعلق خاطری شدید به ارتباطات پیامکی دارند برشمرد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 3 هزار کاربر برای ثبت نام در این مسابقات اقدام کرده اند، ادامه داد: این مسابقات برای گروههای مختلف سنی در سطح ملی، به صورت کاملا رایگان و آنلاین و در تارنمای پیامکی ایران به نشانی sms.ir و نیز با نرم افزار ارائه شده توسط تیم اجرایی مسابقات اجرا می شود.

در این دوره از مسابقات 8 مهارت تست و رکوردگیری خواهد شد که شامل سریعترین پیامک نویس با کیبورد کلاسیک تلفن همراه، سریعترین پیامک نویس با کیبورد QWERTY تلفن همراه، سریعترین تایپیست با ساختار نوشتاری فارسی، انگلیسی و فینگلیش است.