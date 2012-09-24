اهانت به پیامبر اکرم (ص) سبب وحدت مسلمانان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی ظهر دوشنبه در همایش هفته دفاع مقدس در آق قلا افزود: تا نابودی کامل استکبار این حرکت ادامه خواهد داشت و بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی تداوم پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بانوان در تمامی صحنه های جنگ حضور داشتند چه به صورت نیروی فیزیکی که نمونه بارز آن مقاومت زنان خرمشهر از شهرشان بود و چه به عنوان نیروی پشتیبانی که همه شاهد بودند چگونه به عنوان نیروی پشتیبانی و تدارکات فعالیت می کردند.

غلامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع چرایی بروز جنگ اشاره کرد و افزود: جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی توسط استکبار جهانی در بدترین شرایط وضعیت سیاسی ، اقتصادی و امنیتی بر کشورمان تحمیل شد و صدام با ارزیابی شرایط خاص دوران پس از انقلاب به این نتیجه رسیده بود که جنگ در کوتاهترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه با پیروزی خودشان به پایان خواهد رسید.

دفاع مقدس یادآور عزت کشور



رئیس دانشگاه آزاد بندرگز در چهارمین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گفت: دوران دفاع مقدس یادآور عزت، رشادت و فداکاری دلیر مردان کشور است.

سورنا نسیمی در ادامه با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک افتخار، عزت و شرف برای مردم ولایی ایران اسلامی است، یادآور شد: باید این دوران توسط فرهیختگان و برجستگان نظام مقدس جمهوری اسلامی تدوین شود تا به عنوان الگویی موفق و بسیار ماندگار برای نسل جوان جامعه تبیین شود.

در ادامه نیز حجت الاسلام مازندرانی نیز ضمن تبریک ایام هفته دفاع مقدس و دهه کرامت بر گرامیداشت هر چه بهتر این ایام تاکید کرد.

نسخه سعادت تبعیت از ولایت فقیه است



استاندار گلستان گفت: راه سعادت و نسخه رستگاری ما ادامه دادن راه شهدا و آرمانهای امام راحل (ره) و تبعیت از ولایت مطلقه فقیه است.



جواد قناعت در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در سالن همایشهای استانداری برگزار شد، افزود: راه درست با افراد سنجیده نمی شود بلکه افراد با راه درست سنجیده خواهند شد و راه درست تابعیت از ولایت مطلقه فقیه است.



وی درک صحیح از شرایط موجود را نکته حساس و کلیدی در شرایط فعلی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه ملت ایران از قدرت تحلیل سیاسی بالایی برخوردارند که این نقطه قوت نظام اسلامی ایران است.

نمایشگاه حماسه سازان راه و شهرسازی در دفاع مقدس

نمایشگاهی از تصاویر حماسه سازان راه و شهرسازی استان گلستان در عرصه های نبرد و ایثار به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل این اداره کل دایر شد.



این نمایشگاه به منظور یادآوری خاطرات و پاسداشت رشادت های رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس این اداره کل برپا شده است.



در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از 400 نفر از راهداران و راهسازان اداره کل راه و شهرسازی گلستان در قالب 37 اکیپ، حضوری چشمگیر داشتند که 38 نفر به درجه جانبازی و آزادگی رسیدند و چهار نفر به فیض شهادت نائل آمدند.