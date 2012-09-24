به گزارش خبرنگار مهر، "گوران مت‌کوویچ" پس از برتری تیمش برابر لائوس در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: در ابتدا به دو تیم به خاطر ارائه بازی زیبا تبریک می‌گویم خصوصا به بازیکنان تیم خودم که سه بار در این بازی عقب افتادند و با جبران آن، در نهایت در این بازی به پیروزی دست یافتند.

وی اضافه کرد: بازی سخت و بسیار سنگینی برابر لائوس داشتیم و تغییراتی که در تیم حریف ایجاد شده بود من را سورپرایز کرد. البته خوش شانس بودیم که چهار گل زدیم و در نهایت برابر حریف به پیروزی ارزشمندی رسیدیم.

سرمربی تیم نوجوانان کویت در مورد پنج تغییری که امروز در تیمش ایجاد کرده بود، خاطرنشان کرد: در رده سنی نوجوانان بازیکنان از نظر فنی در یک سطح هستند و هر کدام آماده‌تر باشند را به میدان می‌فرستم. من با کسی تعارف ندارم و امروز هم از تغییراتی که در تیمم دادم، رضایت دارم.

مت‌کوویچ در مورد دیدار روز چهارشنبه تیمش برابر ایران هم گفت: به نظرم بازی خوب و جالبی خواهد بود، زیرا دو تیم تا آن بازی به آمادگی کامل می‌رسند. ایران تیم قدرتمندی است و ما هم آماده‌ایم مقابل این تیم ایستادگی کنیم و حتی نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

تیم فوتبال کویت در دومین دیدارش در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز دوشنبه برابر لائوس به پیروزی 4 بر 3 دست یافت.