  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

روزنامه حریت:

ترکیه باید طرح‌های توسعه طلبانه خود را کنار بگذارد

ترکیه باید طرح‌های توسعه طلبانه خود را کنار بگذارد

نامزد ریاست جمهوری بخش یونانی نشین جزیره قبرس تاکید کرد که ترکیه برای حل و فصل مناقشه قبرس باید تمام نیروهای خود را از این جزیره خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، جورج لیلیکاس کاندیدای ریاست جمهوری ازحزب محافظه کار بخش یونانی نشین قبرس اعلام کرده است که احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه رویای ایجاد یک امپراتوری جدید را در سرمی‌پروراند. 

وی در مصاحبه با روزنامه حریت به این موضوع اشاره کرده است که هم اکنون دو دولت یا دو ملت در قبرس وجود ندارد و بخش ترک نشین قبرس نیز باید به جمهوری قبرس بپیوندد.

لیلیکاس همچنین اعلام کرده است:« ترکیه باید از جاه طلبلی‌های خود برای تسلط بر تمام منطقه دست بردارد. آنکارا باید برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیش شرط‌های این اتحادیه را بپذیرد.
حل و فصل مناقشات با قبرس و تمامی کشورهای همسایه یکی از مهمترین شرایط الحاق ترکیه به اتحادیه اروپاست. این کشور برای حل و فصل مناقشه قبرس باید تمام نیروهای خود را از این جزیره خارج کند».
 

کد مطلب 1704089

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