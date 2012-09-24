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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

احمدی در گفتگو با مهر:

مرکز تربیتی نونهالان فدک در کرج افتتاح شد

مرکز تربیتی نونهالان فدک در کرج افتتاح شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر مرکز تربیتی نونهالان فدک از افتتاح این مرکز خبر داد.

سکینه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح مرکز تربیتی نونهالان فدک در شهرستان کرج و با حضور مدیرکل اداره اوقاف وامور خیریه استان البرز خبر داد.

وی افزود: در مراسم افتتاحیه این مرکز همه مربیان مرکز و خانواده نونهالان نیز حضور داشتند و به هرکدام از کودکان هدیه ای از طرف مدیر کل اوقاف اهدا شد.
 
احمدی تصریح کرد: در سال تحصیلی 91-92 تعداد 70 نفر از نونهالان بی سرپرست یا بد سرپرست تحت پوشش این مرکز قرار گرفته و در ایام هفته در این مرکز نگهداری می شوند.
 
وی تاکید کرد: مرکز تربیتی نونهالان فدک از جمله موقوفات مرحوم سید احمد میر سپاهی (لیستر) است، که طبق نیت واقف اقدام به نگهداری و تربیت نونهالان و کودکان ایتام کند.
 

کد مطلب 1704090

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