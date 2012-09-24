80 درصد مراجعین به متخصصین فک و صورت به سرطان دهان مبتلا هستند

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر عباس خدایاری نمین با بیان اینکه در حال حاضر مردم اطلاع چندانی از این بیماری ندارند، افزود: حتی برخی از پزشکان نیز از این بیماری بی‌اطلاعند و بیمارانی که به لحاظ اعمال حیاتی مثل تغذیه، تکلم و تنفس دچار مشکلند، برای درمان سرگردان بوده و به تشخیص‌های مبهم می‌رسند.

وی با تاکید بر اینکه آشنایی دادن به مردم بسیار اهمیت دارد، افزود: برگزاری جلسات مشاوره برای بیماران در درمان این بیماری بسیار موثر است.



رییس یازدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران افزود: علامت‌های سرطان دهان شامل زخم‌های داخل دهانی و طولانی مدت، بیماری اتوایمیون است که بدن بیمار پس از ابتلا علیه خود آنزیم درست می‌کند. همچنین انتشار زخم‌ها، دردناک‌ بودن آنها، لق شدن بی‌دلیل دندان‌ها، بوی بد دهان، خونریزی و رشد سریع زخم یا توده در دهان از علایم آن است.



خدایاری نمین با بیان اینکه متاسفانه بیمار زمانی متوجه این بیماری می‌شود که ضایعات به قسمت‌های دیگر سرایت کرده باشد، اضافه کرد: انتشار سرطان به قسمت حیاتی مثل چشم و مغز به دلیل نرم بودن فک بالایی بسیار سریع اتفاق می‌افتد.



وی تاکید کرد: مایعات کلاسیک در هر شش ماه یک بار و انجام یک رادیوگرافی ساده در شناسایی این بیماری بسیار کمک‌کننده است. علاوه بر آن رادیوگرافی باعث می‌شود بسیاری از دندان‌های نهفته‌ای که ممکن است حالت پاتولوژیک پیدا کرده و باعث تخریب بافت‌های دهان شوند، شناسایی می‌شوند.



رییس یازدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران در خصوص محورهای اصلی کنگره اظهار کرد: محورهای اصلی این کنگره علل موفقیت و شکست در درمان‌های مختلف است که در زمینه ایمپلنت، جراحی‌های وسیع‌تر، آسیب‌ها، ضایعات سرطانی، اختلالات مفصلی، گیج‌گاهی، کنترل عفونت‌های دندانی، نقش دندان‌ها و فکین سالم مطرح می‌شود.



خدایاری نمین با بیان اینکه ناحیه فک و دهان به دلیل نقشی که در اعمال حیاتی بدن از جمله تنفس، غذا خوردن، صحبت کردن و حتی سکسوالیته دارد از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: به دلیل تنوع بافتی این ناحیه و تفاوت آن با سایر نقاط بدن از لحاظ ساختار بیولوژیکی ممکن است این قسمت از بدن به بیماری‌های متفاوتی دچار شود.



وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه دندانپزشکی در جایگاه خوبی قرار داریم، افزود: به دلیل تجربیاتی که در دوران جنگ کسب کردیم و همچنین به علت تنوع بیماری‌ها در ایران، پزشکان ایرانی به خصوص در حوزه ایمپلنت حرف‌های زیادی برای گفتن دارند که در این کنگره دیدگاه‌ها و نظرات علمی خود را ارائه می‌دهند.



رییس یازدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران تاکید کرد: در این کنگره دانسته‌های پزشکان داخلی و خارجی به چالش می‌کشند.



خدایاری نمین با بیان اینکه یکی از رسالت‌های کنگره‌ها، آشنا کردن پزشکان با مقوله‌های مختلف است، اظهار کرد: در این کنگره با انجمن‌های تخصصی مثل پریودونتولوژی، رادیولوژی دهان، فک و صورت، انجمن آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت تعامل داریم که در طی آن به یکی از اهداف اصلی کنگره یعنی برداشتن فاصله از میان انجمن‌های مختلف دست خواهیم یافت.



وی افزود: طبیعی است که در این راستا جراحی‌ فک و صورت با حوزه‌های پزشکی مختلف مثل جراحی چشم، گوش، حلق و بینی، جراحی عمومی، انکولوژی، پاتولوژی و ارتودنسی در ارتباط است تا با تشکیل مجموعه وسیعی، خدماتی را برای بیمار و نه برای بیماری ارائه کند.



رییس یازدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران در خصوص سازمان‌های همکاری‌ کننده با کنگره، گفت: انجمن‌ها و سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان نظام پزشکی، انجمن دندانپزشکی ایران، انجمن دندانپزشکان عمومی، دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و آزاد اسلامی همکاری کردند. اما تاکنون انجمن توسط هیچ سازمانی حمایت مالی نشده است و هزینه‌های برگزاری کنگره را از فروش محصولات جراحی، ایمپلنت و ... در نمایشگاه‌های مختلف فراهم کرده است.



خدایاری نمین در پایان اظهار کرد: این رشته در دنیا رشته جوانی است و در ایران با 40 سال سابقه تابحال 240 فارغ‌التحصیل داشته است و این پزشکان می‌توانند علاوه بر استفاده از کارگاه‌ها، امتیازات لازم برای تایید پروانه‌های مطب‌هایشان را کسب کنند.

