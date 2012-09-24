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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

وکیل مهدی هاشمی؛

صدور قرار بازداشت قبل از اتمام بازجویی از عجایب است/ قطعا اعتراض می کنیم

صدور قرار بازداشت قبل از اتمام بازجویی از عجایب است/ قطعا اعتراض می کنیم

وکیل مهدی هاشمی گفت: تا ساعت 15 و 30 دقیقه امروز بازجویی ها از موکلم ادامه داشته و صدور قرار بازداشت قبل از اتمام بازجویی از عجایب است.

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اطلاعیه دادستانی اعلام شده جلسه تحقیق از مهدی هاشمی با حضور وکیلش بوده که این موضوع صحت نداشته و قاضی اجازه حضور من در جلسه بازجویی را نداد.

وی افزود: همچنین در این اطلاعیه اعلام شده  برای موکلم قرار بازداشت صادر شده است. این در حالی است که بنده دو دقیقه قبل - 15 و 30 دقیقه - با دفتر آقای رشته احمدی قاضی پرونده صحبت کرده و به من اعلام کردند تحقیقات همچنان ادامه دارد. چطور بازجویی ها به پایان نرسیده برای مهدی هاشمی قرار بازداشت صادر شده این موضوع از عجایب است.

وکیل مهدی هاشمی ادامه داد: در صورتی که صدور قرار بازداشت به ما اعلام شود قطعا به آن اعتراض خواهیم کرد.

جلسه بازجویی از مهدی هاشمی صبح امروز در دادسرای شهید مقدس آغاز شد. قاضی رشته احمدی پس از بازجوئی از مهدی هاشمی برای او قرار بازداشت صادر کرد و او را به زندان اوین فرستاد.
 


 

کد مطلب 1704093

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