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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ترافیک و رسانه

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ترافیک و رسانه

دبیر جشنواره ترافیک و رسانه از تمدید زمان ارسال آثار به این جشنواره تا پایان مهرماه خبر داد.

 غلامرضا کاظمی دینان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره گفت: با توجه به استقبال اهالی رسانه از این جشنواره مهلت ارسال تا 30 مهرماه تمدید شد .

وی با بیان این که تاکنون 600 اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است گفت : پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه با هدف گسترش فرهنگ ترافیک و ارزیابی آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری دراین حوزه برگزار می شود که امسال بخش ویژه ای تحت عنوان رسانه های شهروندی و ترافیک به آن افزوده شده است .

به گفته کاظمی دینان هدف از برگزاری این جشنواره گسترش فرهنگ ترافیک و ارزیابی آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری منتشر شده در این حوزه است که پیش بینی می‌شود استقبال از این دوره از جشنواره ترافیک و رسانه بیشتر و گسترده‌تر از دوره‌های گذشته باشد.

وی ادامه داد: محورهای اصلی پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه شامل فرهنگ و ترافیک، حمل و نقل و ترافیک، تعامل بین بخشی و ترافیک، انسان و ترافیک است و همچنین بخش ویژه‌ای تحت عنوان رسانه‌های شهروندی و ترافیک (شامل عکس و فیلم‌های موبایل، مطالب منتشر شده در فضاهای مجازی مانند وبلاگ‌ها و وب سایت‌ها و...) نیز در این دوره از جشنواره پیش بینی شده است.

کاظمی دینان تصریح کرد: بخش ویژه جشنواره در راستای مشارکت شهروندان پیش بینی شده است تا علاوه بر فعالان رسانه‌های جمعی، افرادی که علاقه‌مند به موضوع ترافیک هستند نیز امکان حضور و شرکت در جشنواره را داشته باشند.

کد مطلب 1704097

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