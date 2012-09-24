تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ترافیک و رسانه

غلامرضا کاظمی دینان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره گفت: با توجه به استقبال اهالی رسانه از این جشنواره مهلت ارسال تا 30 مهرماه تمدید شد .
وی با بیان این که تاکنون 600 اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است گفت : پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه با هدف گسترش فرهنگ ترافیک و ارزیابی آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری دراین حوزه برگزار می شود که امسال بخش ویژه ای تحت عنوان رسانه های شهروندی و ترافیک به آن افزوده شده است .
به گفته کاظمی دینان هدف از برگزاری این جشنواره گسترش فرهنگ ترافیک و ارزیابی آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری منتشر شده در این حوزه است که پیش بینی میشود استقبال از این دوره از جشنواره ترافیک و رسانه بیشتر و گستردهتر از دورههای گذشته باشد.
وی ادامه داد: محورهای اصلی پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه شامل فرهنگ و ترافیک، حمل و نقل و ترافیک، تعامل بین بخشی و ترافیک، انسان و ترافیک است و همچنین بخش ویژهای تحت عنوان رسانههای شهروندی و ترافیک (شامل عکس و فیلمهای موبایل، مطالب منتشر شده در فضاهای مجازی مانند وبلاگها و وب سایتها و...) نیز در این دوره از جشنواره پیش بینی شده است.
کاظمی دینان تصریح کرد: بخش ویژه جشنواره در راستای مشارکت شهروندان پیش بینی شده است تا علاوه بر فعالان رسانههای جمعی، افرادی که علاقهمند به موضوع ترافیک هستند نیز امکان حضور و شرکت در جشنواره را داشته باشند.
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