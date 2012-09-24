بهبود روش های تولید در تحقق شعار محوری امسال نقش مهمی دارد

فریبز شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نامگذاری سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب راهکاری برای تمامی مسئولان نظام است تا به برنامه های پنج ساله توسعه و توسعه سند چشم انداز 20 ساله برسند.

وی همچنین نظارت و کمک به تولید کیفی کالاها و خدمات در جامعه را ازاهداف مهم استاندارد و تحقیقات صنعتی دانست و اظهارداشت: اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها می شود.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: نامگذاری هر سال از سوی رهبر معظم انقلاب علاوه بر ارائه روش های جدید در رسیدن به برنامه پنج ساله توسعه و سند چشم انداز کشور راهکاری مناسب برای ایجاد اشتغال مولد، شکوفایی اقتصادی و رونق صنعتی است.

وی به اهمیت استاندارد در جامعه اشاره کرد و افزود: اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات، فروش داخلی، تامین ایمنی، بهداشت مصرف کنندگان، صرفه جویی در وقت، هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت ها می شود.

شعاعی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه نشان استاندارد به چه کالاهایی تعلق می گیرد و تولیدات داخلی باید دارای چه کیفیتی باشند تا این نشان استاندارد را دریافت کنند، اظهارداشت: تا قبل از 23 خرداد ماه سال 1390 قانون ارتقای کیفی و قطعات خودرو و سایر تولیدات صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی مصوب، اجرایی و الزامی شد.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: از این تاریخ به بعد تمامی کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری شدند.

وی افزود: قبل از این تایخ و یک سال قبل از اینکه قانون مزبور مصوب و اجرایی شود فقط 570 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بود.

شعاعی اظهارداشت: این کالاها از حیث سلامت و ایمنی جامعه و همچنین به لحاظ اقتصادی در شورایعالی استاندارد ضمن بحث و بررسی مورد تصویب قرار می گرفتند.

وی با اشاره به اینکه از 23 خرداد ماه سال 90 تمامی کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری شدند، گفت: این مصوبه با هدف ورود به عرصه رقابت، جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت و نامرغوب به بازار و سایر موارد الزامی شد.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان یادآورشد: محصول چای با یک سال تاخیر در سال 1391 مشمول استاندارد اجباری شد.