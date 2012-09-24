74 میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله صفری اظهار داشت: 74 میلیون دلار کالا در نیمه نخست امسال از گمرک چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شد.

وی عنوان کرد: این کالاها شامل سیمان، لوازم خانگی ،موکت ، مخزن و سیلندر گاز، ماهی ، کاشی و چینی آلات بهداشتی بوده که به کشورهای عراق ، امارات، کویت، افغانستان ، هند و مالزی صادر شد.

وی افزود: این کالاها به وزن 161 میلیون و 366 هزار و 894 کیلوگرم بوده است که از نظر وزنی شش درصد و از نظر دلاری هفت درصد رشد داشته است.

وی گفت:‌از ابتدای امسال هزار و 725 دلار کالای مسافری نیز از استان به خارج از کشور صادر شده است.

ثبت رکورد جدید تولید در کارخانه ورق خودرو چهارمحال وبختیاری

بزرگترین کارخانه ورق خودرو خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری رکورد جدید تولید را ثبت کرد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: پس از ماه ها تلاش و کوشش، ورق خودرو چهار محال و بختیاری با رفع بسیاری از موانع و چالش های ناشی از بحران اقتصادی و تحریم ها ، این کارخانه رکورد تولید هزار و 550 تن ورق گالوانیزه را در روز ثبت کرد.

رحمن کرمی افزود: قبل از این روزانه 700 تا هزار تن ورق گالوانیزه خودرو در این کارخانه تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شد.

کرمی گفت: ‌ این موفقیت علاوه بر بی نیاز کردن کشور به خرید این محصول از شرکت های خارجی از خروج روزانه سه میلیارد و 100 میلیون تومان معادل یک میلیون و 550 هزار دلار ارز پیشگیری کرد و نیاز صنایع بزرگ کشور به خصوص خودرو سازی از جمله سایپا و ایران خودرو را تامین کرد.

وی گفت: شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با اتکاء به توان نیروهای بومی و جوانان این استان ، پس از کسب رضایت در بازارهای داخلی ، صادرات به کشورهای مختلف و بازارهای منطقه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

برگزاری 4000 ساعت آموزش های تخصصی برای کارکنان سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری

کارکنان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزون بر چهار هزار ساعت آموزش های تخصصی را فرا گرفتند.

رئیس اداره آموزش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و 152 ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان این سازمان برگزار شده است.

مجید توکلی افزود: آئین مدیریت ،شمیم عدالت،آموزش شبکه،زبان انگلیسی، ارتقا سلامت اداری، تحکیم بنیان خانواده، مدیریت منابع انسانی و.. از جمله شاخص ترین این دوره های آموزش است.

توکلی گفت: از این تعدادافزون بر هزار و 300 ساعت آموزشی برای مدیران و دوهزار و 850ساعت برای کارکنان برگزار شده است.

وی بیان کرد:هم اکنون سرانه آموزشی سالانه برای مدیران 60 ساعت و برای کارکنان 40 ساعت در سال است.

تولید موکت گلدوزی شده برای نخستین بار در کشور در چهارمحال و بختیاری

نخستین بار در ایران، انواع موکت نقش دار گلدوزی شده در یکی از بزرگترین کارخانه های موکت خاورمیانه، در چهارمحال و بختیاری تولید شد.

مدیرعامل کارخانه ظریف مصور گفت: ‌تولیدموکت با این نقش برای نخستین باردر کشور انجام شده است.

وی گفت: امسال بیش از پنج میلیون مترمکعب انواع این موکت در این کارخانه تولید و روانه بازار می شود.

وی با بیان اینکه این طرح موکت یکی از زیباترین موکت های موجود در دنیاست، گفت: در صورت ثبت سفارش کار صادرات این محصول به خارج از کشور نیز امسال اغاز می شود.

سیدمصطفی طباطبایی افزود: امسال تاکنون 29میلیون مترمکعب موکت در این کارخانه تولید شده که نسبت به مدت مشابهه پارسال 15 درصد رشد دارد.

تولید تیپ جدید سیمان با عنوان پوزولانی در کارخانه سیمان شهرکرد

نخستین بار تیپ جدید سیمان با عنوان "پوزولانی" برای کاربرد در ساخت سدها در این کارخانه تولید شد.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت :این نوع سیمان که نخستین بار است در این کارخانه تولید می شود برای ساخت سدرودبار در استان لرستان و تونل کوهرنگ چهارمحال و بختیاری استفاده می شود.

رحمان کرمی افزود: این نوع خاص سیمان پس از تولید توانست استانداردهای لازم را کسب کند.

وی گفت: هم اکنون انواع سیمان ،تیپ 1و2و3،تیپ زودسخت‌، تیپ ۹۲۵در این کارخانه تولید و روانه بازار می شود.

وی افزود از ابتدای امسال تاکنون 645هزار تن سیمان در شهرکرد تولیدشد که نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزایش داشته است.