سرنخهای جدید ژنتیکی دانشمندان از یک نوع سرطان شایع

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج جدید تحقیقات ارائه کننده سرنخهای جدیدی درباره درمان یک نوع از سرطان سینه است که ممکن است در مقابل داروهایی که درحال حاضر برای سرطان تخمدان مورد استفاده قرار می گیرد آسیب پذیر باشد.

نتایج این تحقیقات که روز یکشنبه 2 مهر ماه در مجله نیچر منتشر شده به جای تمرکز بر اینکه سرطان در کدام نقطه از بدن ظاهر می شود آخرین نمونه از تحقیق درباره جزئیات زیست شناختی تومورها را مورد توجه قرار داده است.

دانشمندان امیدوارند که نتایج این تحقیق بتواند ضعف ژنتیکی سرطان را برای هدفگیری موثرتر داروها آشکار سازد.

دکتر متیو الیس از دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن به عنوان یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: با این تحقیق ما یک گام بزرگ به درک ماهیت ژنتیکی چهار نوع فرعی سرطان سینه نزدیک تر می شویم.

وی افزود: اکنون ما می توانیم به بررسی این مسئله بپردازیم که کدام داروها برای بیمارانی که با سابقه ژنتیکی به این بیماری مبتلا می شوند موثرتر واقع می شود.

محققان با بررسی DNA تومورهای سرطانی در سینه از 825 بیمار به دنبال ناهنجاریهای آن بودند. پس از این بررسی ها آنها گزارش دادند که به نظر می رسد سرطان سینه را اگر از این جهت در نظر بگیریم به چهار دسته تقسیم بندی می شود.

یک دسته دارای شباهت به سرطانهای تخمدان است و نشان می دهد که ممکن است رشد بیولوژیک آنها یکسان باشد.

براساس اظهارات دکتل الیس، مشخص است که این دسته از سرطان ها بیشتر به تومورهای تخمدانی شباهت دارد تا تومورهای سایر سرطانهای سینه. این مسئله که این نوع سرطان را می توان مثل سرطان تخمدان درمان کرد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

این گزارش جدیدترین گزارش از سوی اطلس ژنوم سرطان به عنوان یک پروژه در سطح ملی در آمریکا است که تاکنون سرطان های مغز، ریه، تخمدان و کلون را بررسی کرده است.

سرطان سینه یکی از شایع ترین انواع سرطان است، طبق محاسبات موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا، از هر هشت زن یک نفر در زندگی خود مبتلا به سرطان سینه می شود، این سرطان در صورت تشخیص به موقع به قابل درمان است.