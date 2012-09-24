60 درصد رزمندگان لشکر 25 کربلا گلستانی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی اتراچالی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از اسناد دو شهید استان افزود: شهید عسکری در بنیانگذاری لشکر25کربلا نقش اساسی داشتند و همراه با سرداران دفاع مقدس نظیر مرتضی قربانی، صادقی وحاجی بابایی این لشکر مهم را درزمان جنگ پایه گذاری کردند.

وی عنوان کرد: شهید عسکری ویژگیهای بارز زیادی داشت و از چهره های خالص و ماندگار و پرتلاش لشکر بود که هرجا در لشکر به اونیاز بود حضور داشت.

وی اظهار داشت: این شهید و همرزمانش حماسه ای درعملیات والفجر هشت آفریدند و70 روز درفاو مقاومت کردند وعلیرغم اینکه کسی باور نمی کرد که در فاو که سه طرف آن آب است و به شدت آتش روی نیروهای خودی بود و در واقع جنگ انسان با تانک بود بتوان این مقدار مقدار مقاومت کرد، اما حماسه آفریدند.

همرزم شهید عسکری درادامه افزود: این شهید والا مقام به دستور فرماندهی کل قوا برای آزادسازی مهران درعملیات کربلای یک حضور یافت و درآنجا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند والبته ایشان همچنان جاوید الاثر هستند.

اتراچالی با بیان اینکه سرداران شهید استان گلستان که نمونه انسانهای مخلص و پرتلاش وخدایی بوند بسیار مظلوم واقع شدند، گفت: شهید عسکری که درعملیات والفجر هشت بسیار رشادتها انجام داد ومزد زحماتش را هم با جاویدالاثر شدن در کربلای یک گرفت.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.