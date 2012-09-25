کنترل نامحسوس رانندگان در طرقبه شاندیز تشدید می شود

سرهنگ حمید جعفری در حاشیه جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک شهرستان های مشهد مقدس و طرقبه شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث کمک رسانی به طرقبه شاندیز راهور استان به دو شکل کمک خواهیم کرد، در مرحله اول تقویت نیروی انسانی راهور شهرستان با اختصاص نیرو و کمک دوم در ایام خاص است که از این پس نیروی کمکی چه در قالب تیم و چه در قالب نفر پیاده ارسال کنیم تا مشکلات ترافیکی کمتر شود.

وی با اشاره به بهره برداری شهرداری مشهد از پتانسیل بخش خصوصی افزود: سازمان کنترل ترافیک شهرداری مشهد دوربین های نظارتی و ثبت تخلف را خیلی خوب گسترش می دهد و بایستی قبول کنیم بخشی از ترافیک ما ناشی از تصادفات در محور ها است و این خود می تواند یک عامل بازدارنده محسوب می شود و بنابر این اگر ما زمینه وقوع تصادفات را کم کنیم به کاهش معضل ترافیکی کمک کرده ایم.

وی به شهرداری های طرقبه و شاندیز پیشنهاد کرد از نیروی متخصص سازمان ترافیک مشهد بدلیل داشتن سابقه کاری و حرفه ای و همچنین علم کاربردی که سبب تسهیل در ترافیک شهری خواهد شد استفاده کنند.

وی تصمیم گیری برای طرقبه شاندیز را تصمیم گیری برای عده محدودی که در اینجا زندگی می کنند ندانست و تصریح کرد: برای بخش عمده ای از زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی نیز هست که در این منطقه ییلاقی برای صرف اوقات فراغت و خرید حضور پیدا می کنند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ترافیک مشهد و طرقبه شاندیز به روی هم اثر می گذارند و گفت: گاهی مواقع حتی برای کنترل ترافیک طرقبه ما از میدان نمایشگاه مسیر را مسدود می کنیم تا ترافیک این محور سامان دهی شود.

وی افزود: پلیس راه باید ترافیک برگشت محور شاندیز را به جاده حسن آباد منتقل کنند و از سمت جاده چناران به مشهد راهی شوند که بتوانیم ترافیک در بلوار وکیل آباد را کنترل کنیم یعنی دقیقا اینها بهم اثر گذار است و تصمیمات ترافیکی آن با توجه به مسیر رفت و برگشت باید انجام شود.

وی از تشدید کنترل رانندگان در محور های شهرستان طرقبه شاندیز در ایام خاص خبر داد و افزود: یک تیم کنترل سلامت رانندگان با تجهیزات کامل و یک تیم از تیم های گشت کنترل نامحسوس برای ایام خاص و رانندگی های پر خطر در محورهای این شهرستان از سوی پلیس راهور استان اختصاص یابد.