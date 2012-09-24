نقش پررنگ بانوان در دفاع مقدس/ بانوان نباید مروج مصرف گرایی و اسراف باشند

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت چهارمین روز هفته دفاع مقدس که به نام "روز زنان، ارزشهای اسلامی، پایداری ملی" نامگذاری شده،افزود: می توان از بانوان فعال دفاع مقدس به فرمانده سپاه همدان که یک خانم بودند اشاره کردند و این نشانگر مدیریت این خانم در جنگ بود که باید به صورت لحظه ای عمل کرد و همدانی که در غرب کشورو نزدیک عراق بود به مبارزه پرداخت و هیچگاه سابقه نداشته در سطح جهان یک خانم در سطح مدیریتی این چنینی آرامش و آسایش را برای یک منطقه ایجاد کرده باشد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که شبانه روزی با آن درگیر هستیم و فرمان ولی فقیه است که همه ارگانهای دولتی وسیاسی باید به آن بپردازند، اگر به گذشته تاریخ برگردیم بهتر اقتصاد مقاومتی را درک می کنیم، اقتصاد ایران همواره به دلیل داشتن منابع عظیم نفتی همواره مورد تاخت و تاز استعمارگران بوده است که به این نوع جنگ"استعمار کهن" می گفتند در مرحله بعدی با سلاح تکنولوژی این کشورهای جهان سوم را وابسته به خود می کردند در واقع استعمار نو، نفت را به قیمت پایین می بردند و کالاها را گران به آن کشورها می فروختند.

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد فیروزکوه افزود: خوشبختانه کشور ایران در رتبه 17 اقتصاد جهان است که از بعضی از کشورهای اروپایی هم بالاتر است و ما باید این تحریمها رابه فرصت تبدیل کنیم و با توجه به اینکه یک درصد جمعیت جهان را دارد و هفت در صد منابع طبیعی جهان دردست ایران است و باید از این نعمت خدادادی به نحو احسن استفاده کنیم.

بانوان نباید مروج مصرف گرایی و اسراف باشند

وی بیان اشت: در اقتصاد مقاومتی بانوان نقش اساسی را در جامعه دارند چرا که مدیریت هر خانواده برعهد مادران و خانمهاست، خانواده هایی که روستا، شهر، کشور و جامعه را تشکیل می دهند اگر این خانواده خوب اصلاح شوند همه چیز خوب ارائه می شود و این مسئولیت بر عهده بانوان ایران است .

عزیزی ادامه داد: خانمها باید مصرف و اقتصاد را مدیریت کنند و با حقوق کم و زیاد خانواده در هر شرایطی چرخ اقتصادی خانواده را بچرخانند و جلوی اسراف را بگیرند و مروج فرهنگ مصرف گرایی نباشند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشورمان در انرژی پر مصرف بوده با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مصرف انرژی را سازماندهی کردیم و رعایت الگو مصرف باید در جامعه و خانواده مد نظر باشد، تشکیل تعاونیهای کوچک حتی خانوادگی را به فال نیک می گیریم.

تولید فرش توسط بانوان در هنر و ادبیات کشور جایگاه ویژه ای دارد

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد در رابطه با مشاغل خانگی که بانوان در فیروزکوه انجام می دهند و در اقتصاد جامعه نقش بسزایی دارند به فرش اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران دو مقوله نفت و فرش را دارد؛ در بحث نفت چون به صورت خام فروخته می شود کمترین اشتغالزایی را داریم، اما در مقابلش فرش از نظر اشتغالزایی قابلیت بالایی دارد و ایران در صدر کشورهای تولید کننده فرش قرار دارد.

وی ادامه داد: اولین فرش جهان دردوره هخامنشی بافته شد و می بینیم همواره صنعت فرش در دست ایرانیان بوده است، بنابراین باید این صنعت را توسعه دهیم که حدود 30 تا 35 شغل در ارتباط با قالیبافی وجود دارد از دامداری گرفته تا به تولید رنگ و ابزار که می تواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری در جامعه داشته باشد.

وی در پایان به نقش بسیار پررنگ صنعت فرش اشاره کرد و افزود: چون در تولید ملی فرش مزیت نسبی داریم وفرش در بحث هنر و ادبیات کشور جایگاه ویژه ای دارد، صرفا تولید فرش مد نظر نیست بلکه هدف اشاعه فرهنگ و هنر است پس باید به آن بهای زیادی داد.