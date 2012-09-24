نمایشگاه خوشنویسی "یادمان دوست" در تبریز برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نمایشگاه 45 اثر در جهت گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد "احد کاظمی" به صورت شکسته نستعلیق به نمایش گذاشته شده است.

"سعیده محمدخانلو" متولد 1364 تبریز بوده و این نمایشگاه پنجمین نمایشگاه انفرادی اوست.

نمایشگاه یاد شده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی و انجمن خوشنویسان تبریز از دوم تا ششم مهرماه جاری در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز برپاست.



تعقل در امور و کسب علم از مهمترین آموزه‌های دین مبین اسلام است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در جمع هنرجویان هنرستان کوثر تبریز گفت: تعقل در امور و کسب علم از مهمترین آموزه‌های دین مبین اسلام است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

"علی داننده" که ظهر دوشنبه در جمع هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای کوثر سخن می‌گفت،‌ضمن اظهار این مطلب خاطرنشان کرد: حضور و همراهی توام علم و ایمان موجب شکوفایی استعدادها و راهیابی انسان به سمت کمالات می‌شود.



وی افزود: دشمنان اسلام و انقلاب از هر راهی برای تضعیف این نظام ارزشمند وارد عمل شده و تلاش کرده‌اند اما انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر توانمندیها و ایمان و اعتقاد جوانان این مرز و بوم همواره از گزند این تهاجمات در امان مانده است.

داننده تاکید کرد: امروز نیز این دشمنی‌ها از ترور به توهین کشیده شده و چهره حقیقی دشمنان اسلام را بیش از پیش آشکار کرده است اما حضور به موقع و کوبنده مسلمانان این حرکت شنیع را محکوم کرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به تقارن اغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، گفت: رزمندگان بهترین محصل مدرسه عشق به اسلام و انقلاب بودند که امتحان خود را با شهادت وایثارگری به انجام رساندند.



نمایشگاه فرهنگی هنری « به رنگ آسمان » در مرند برپا شد

نمایشگاه فرهنگی هنری با عنوان « به رنگ آسمان» همزمان با هفته دفاع مقدس در سالن دانشگاه آزاد اسلامی مرند گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثاری با موضوع جبهه و جنگ و شهادت و همچنین تصاویری از شهدای جنگ تحمیلی، مرقد شهدای گمنام ، طرحها و ماکت هایی از دفاع مقدس و آثاری از هنرمندان تجسمی مرند با موضوع « بسم الله » و نیز آثار خوشنویسی شامل احادیث پیامبر اعظم (ص) به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه یاد شده همزمان با هفته دفاع و در جهت نکو داشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران با همکاری انجمن هنرهای تجسمی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج دانشجویی ، کانون بسیج هنرمندان ، دانشگاه آزاد اسلامی و خانه کوثر مرند برگزار شده و تا ششم مهرماه جاری برپاست.