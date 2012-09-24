ابراهیم صادقی کاپیتان سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار این تیم با پیکان اظهار داشت: با توجه به اینکه در دیدار بامس کرمان از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شدم و چند روز از تمرینات دور بودم بنا به صلاح ‌دید کادر فنی، در ترکیب ثابت قرار نداشتم.

وی ادامه داد: پیکان بعد از دریافت دوگل در دقایق ابتدای مسابقه ، فشار زیادی را به تیم ما وارد کرد که با دستور مربیان از دقیقه 60 وارد زمین شدم و با کمک سایر بازیکنان ضمن کاستن از شدت حملات حریف، چند موقعیت گل نیز ایجاد کردیم که تبدیل به گل نشد.

کاپیتان باتجربه سایپا تصریح کرد: سایپا ترکیبی از بازیکنان جوان در کنار باتجربه‌ها است که تیمی یکدست را تشکیل داده و تا این هفته از رقابت‌ها نتایج درخشانی کسب کرده است.

همه بازیکنان باتمام وجود برای موفقیت تیم تلاش می کنند و برای آنها تفاوتی نمی کند که فیکس باشند یا به عنوان یار تعویضی وارد زمین شوند، هربازیکن تازمانی که در زمین مسابقه حضور دارد برای کسب پیروزی می‌جنگد.

هافبک باسابقه سایپا در خصوص دیدار هفته دهم این تیم مقابل ذوب‌آهن تصریح کرد: چند روز گذشته به اتفاق کادر فنی فیلم دیدارهای ذوب آهن را آنالیز کردیم، آنها در حمله و دفاع تیم قدرتمندی هستند، فقط در کسب نتیجه تا اینجای لیگ موفق ظاهر نشدند.

صادقی تاکید کرد: در اصفهان دیدار سختی داریم، بازیکنان بدون توجه به جایگاه کنونی ذوب آهن باید خود را از نظر روحی برای یک پیکار دشوار مقابل این حریف سخت‌کوش آماده کنند تا باشکست این تیم روند رشد وکسب نتیجه سایپا را ادامه دهند.

ابراهیم صادقی با اشاره به جایگاه کنونی سایپا در جدول رقابت‌ها اظهار داشت: جایگاه تیم‌ها در این هفته‌ها قابل اتکا نیست و بازیکنان نباید به خاطر اینکه در حال حاضر در رتبه‌های بالا قرار دارند دچار غرور شوند.

کاپیتان تیم سایپا در پایان تاکید کرد: بازیکنان سایپا برای رسیدن به هدف خود در پایان فصل که قرار گرفتن در یکی از رتبه‌های اول تا سوم لیگ است، باید روند کسب نتایج خود را تا آخرین هفته‌های لیگ ادامه دهند و همیشه تیم خود را در بالای جدول حفظ کنند.