توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در سیاهکل امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان سیاهکل اظهارداشت: این منطقه در بخش کشاورزی به ویژه دامپروری دارای ظرفیت های سرمایه گذاری مستعدی است.

وی همچنین با عنوان اینکه در سال تولید ملی عزم نظام و دولت در حمایت از سرمایه گذاری و تولید است، افزود: سیاهکل موقعیت و مزیتهای سرمایه گذاری در تمامی عرصه ها را دارد.

فرماندار سیاهکل گفت: امسال اعتبارات کلان و عظیمی برای توسعه و سرمایه گذاری بخش کشاورزی به استانها اختصاص یافته که می تواند تحول بزرگی در عرصه تولیدات کشاورزی و اشتغال پایدار فراهم کرد.

وی با اشاره به خدمات ارزنده دولت در سیاهکل افزود: این شهرستان با موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی مستعد سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشاورزی است و در این زمینه دستگاه های اجرایی باید بستر و زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کنند.

اسماعیلیان ادامه داد: همچنین این منطقه قابلیتهای فراوانی به لحاظ گردشگری و صنعت دارد که مسئولان باید با برنامه ریزی در جهت توسعه و پیشرفت این قابلیتها گام بردارند.

وی ادامه داد: حرکت در مسیر برنامه های تعیین شده و استفاده از قابلیتهای هر منطقه امری مهم و اساسی برای توسعه و پیشرفت آن منطقه است.