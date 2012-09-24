علی قائمی مهر، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ضمن تائید استعفای محمدجواد آقاجری مدیرکل سابق مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی به خبرنگار مهر گفت: آقای محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد این استعفا را پذیرفته است.
وی افزود: فعلاً شخصی به عنوان سرپرست ادارهکل جدید مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی تعیین نشده و آقای محمدزاده شخصاً مسئولیت این ادارهکل را تا تعیین سرپرست جدید بر عهده گرفته است.
بر اساس این گزارش، محمدجواد آقاجری روز گذشته استعفای خود را تقدیم معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد کرده است.
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