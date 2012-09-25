بودجه ویژه طرح اتصال خط مترو مشهد به طرقبه شاندیز اختصاص یابد

حسن موحدیان در حاشیه جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک شهرستان های مشهد مقدس و طرقبه شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مترو مشهد تا طرقبه باید حتما کشیده شود و اگر امکان داشته باشد از طرقبه یک واریانت بین طرقبه شاندیز زده شود تا از ترافیک بویژه در روز های تعطیل کاسته شود.

وی راجع به پارک وکیل آباد مشهد گفت: از طریق کار گروه ترافیک و شهردار مشهد پیگیری خواهیم کرد تا معضل پارکینگ مرتفع شود.

فرماندار مشهد افزود: در خصوص میدان قطار شهری و تغییر در شکل هندسی آن با همکاری سازمان ترافیک مشهد و مطالعه طرح ها چنانچه راه حلی داشته باشد در شرح و ظایف شهرداری مشهد سعی می کنیم با تعامل خوبی که با شهرداری داریم مشکل این منطقه را هم به نحوی حل کنیم.

وی با اشاره به پیوسته بودن ترافیک در طرقبه شاندیز و مشهد افزود: تعامل در تسهیل ترافیک اجتناب ناپذیر است.

موحدیان افزود: هر تصمیم ترافیکی که اتخاذ می شود در هر دو شهرستان با هماهنگی صورت گیرد تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.

فرماندار مشهد تهیه طرح جامع ترافیک ناحیه ای را ضروری دانست و افزود: بدلیل اینکه ترافیک دو شهرستان یکی است نمی شود بطور جداگانه مطالعه شود و بایستی با هم بررسی شوند و با همکاری شهرداری های مشهد و طرقبه و شاندیز تحقق یابد.

وی از هماهنگی برای اختصاص 10 دستگاه اتوبوس جدید برای طرقبه شاندیز خبر داد و گفت: شهروندان بایستی جابجا شوند و با توجه به حضور زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در شهرستان طرقبه شاندیز به هر نحو ممکن در خصوص حمل و نقل و ارائه خدمات مناسب تلاش خواهیم کرد.