اهدای خون کارکنان بهزیستی البرز به مناسبت هفته دفاع مقدس

امیرعباس افروغ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه های بسیج بهزیستی البرز در هفته دفاع مقدس از اهدای خون کارکنان این نهاد در این هفته و به مناسبت گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس خبر داد.

وی اظهار داشت: برگزاری اردوهای کوهپیمائی در کوه نورالشهدای عظیمیه، غبارروبی مزار مطهر شهدای استان، پخش مارش نظامی و سرودهای هشت سال دفاع مقدس، برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا، شرکت بسیجیان در مراسم معنوی نماز جمعه، شرکت بسیجیان در مانور نظامی بسیجیان استان البرز، ارسال پیامک به مناسبت هفته دفاع مقدس به مسئولان و کارکنان و توزیع اقلام فرهنگی در بین کارکنان از جمله برنامه هایی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس صورت می گیرد.

افروغ نیا با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس گفت: در این برحه حساس بسیجیان باید در تمام زمینه های سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و… حضور فعالی داشته وباگرامیداشت این هفته یاد و خاطره شهیدان والامقام و آرمانهای آنان را زنده نگه دارند.

وی بزرگداشت و تکریم مقام جانبازان، شهدا و خانواده های معظم ایشان را گامی موثر برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست و گفت: باید جوانان امروز با خلق و خو، آرمانها و ارزشهای ایثارگران هشت سال دفاع مقدس آشنا و خود را مدیون و مرهون آنها بدانند تا بتوانند راه آنها را ادامه دهند.

