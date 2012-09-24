تیم شمشیربازی اردبیل از حضور در لیگ کشور کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظعلی آقاجانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فنی هیئت شمشیربازی استان اضافه کرد: به جهت مشکلات عدیده مالی و عدم توان تجهیزاتی از مسابقات لیگ شمشیربازی باشگاههای کشور انصراف دادیم.
وی افزود: براساس تبادل نظر و آراء هیئت فنی و با توجه به مشکلات مالی، تیمهای شمشیربازی استان از رقابتهای لیگ فصل جاری باشگاههای کشور در فصل 92-91 انصراف داده است.
دبیر هیئت شمشیربازی استان با اشاره به حضور موفق اردبیل در رقابتهای لیگ کشور طی دو سال گذشته یاداور شد: تلاش زیادی برای جذب اسپانسر به منظور حضور قدرتمند در فصل سال جاری داشتیم و با دو شرکت هم به توافق رسیدیم اما به دلایلی محقق نشد.
عدم جذب اسپانسر به دلیل مشکلات مالیاتی
به گفته وی عدم همکاری مناسب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و عدم شفافیت قوانین مربوط به تخفیفات مالیاتی برای شرکتهای حامی ورزش از جمله دلایل جذب نکردن اسپانسر برای شمشیربازان استان بوده است.
آقاجانی تصریح کرد: علاوه بر این ضعف شدید مالی هیئت در سال جاری به جهت محدودیتهای مالی اداره ورزش و جوانان استان و عدم توانایی برای خرید تجهیزات و ملزومات شمشیربازی از دیگردلایل حضور نیافتن شمشیربازان استان در مسابقات فصل جاری لیگ کشور است.
وی درخصوص مسابقات لیگ باشگاههای استان جام صفویه نیز اظهار امیدواری کرد با همکاری هیئتهای شهرستانها و تکمیل سریع مدارک اولیه، از مهرماه مسابقات لیگ استان کلید بخورد تا شمشیربازان استان در کوران مسابقات مختلف استانی قرار گیرند.
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