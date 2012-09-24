تیم شمشیربازی اردبیل از حضور در لیگ کشور کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظعلی آقاجانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فنی هیئت شمشیربازی استان اضافه کرد: به جهت مشکلات عدیده مالی و عدم توان تجهیزاتی از مسابقات لیگ شمشیربازی باشگاههای کشور انصراف دادیم.

وی افزود: براساس تبادل نظر و آراء هیئت فنی و با توجه به مشکلات مالی، تیمهای شمشیربازی استان از رقابتهای لیگ فصل جاری باشگاههای کشور در فصل 92-91 انصراف داده است.

دبیر هیئت شمشیربازی استان با اشاره به حضور موفق اردبیل در رقابتهای لیگ کشور طی دو سال گذشته یاداور شد: تلاش زیادی برای جذب اسپانسر به منظور حضور قدرتمند در فصل سال جاری داشتیم و با دو شرکت هم به توافق رسیدیم اما به دلایلی محقق نشد.

عدم جذب اسپانسر به دلیل مشکلات مالیاتی

به گفته وی عدم همکاری مناسب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و عدم شفافیت قوانین مربوط به تخفیفات مالیاتی برای شرکتهای حامی ورزش از جمله دلایل جذب نکردن اسپانسر برای شمشیربازان استان بوده است.

آقاجانی تصریح کرد: علاوه بر این ضعف شدید مالی هیئت در سال جاری به جهت محدودیتهای مالی اداره ورزش و جوانان استان و عدم توانایی برای خرید تجهیزات و ملزومات شمشیربازی از دیگردلایل حضور نیافتن شمشیربازان استان در مسابقات فصل جاری لیگ کشور است.

وی در عین حال ادامه داد: مقرر شد برای جبران عدم حضور تیمهای استان، مسابقات داخل استانی را به صورت منظم پیگیری کنیم تا خللی به لحاظ آمادگی و توان فنی بازیکنان شمشیربازی استان ایجاد نشود.

جام صفویه از مهرماه برگزار می شود



رئیس کمیته فنی هیئت استان متذکر شد: بر همین اساس مسابقات قهرمانی جوانان استان در اسلحه فلوره در ششم و هفتم مهرماه و مسابقات قهرمانی اسلحه اپه بزرگسالان استان 27 و 28 مهرماه در هر دو قسمت آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.



وی درخصوص مسابقات لیگ باشگاههای استان جام صفویه نیز اظهار امیدواری کرد با همکاری هیئتهای شهرستانها و تکمیل سریع مدارک اولیه، از مهرماه مسابقات لیگ استان کلید بخورد تا شمشیربازان استان در کوران مسابقات مختلف استانی قرار گیرند.

