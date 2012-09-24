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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

به دلیل مشکلات مالی/

تیم شمشیربازی اردبیل از حضور در لیگ کشور کناره گیری کرد

تیم شمشیربازی اردبیل از حضور در لیگ کشور کناره گیری کرد

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبیر هیئت شمشیربازی استان اردبیل از کناره گیری تیم شمشیربازی این استان از حضور در مسابقات لیگ قهرمانی باشگاه های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حافظعلی آقاجانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فنی هیئت شمشیربازی استان اضافه کرد: به جهت مشکلات عدیده مالی و عدم توان تجهیزاتی از مسابقات لیگ شمشیربازی باشگاههای کشور انصراف دادیم.

وی افزود: براساس تبادل نظر و آراء هیئت فنی و با توجه به مشکلات مالی، تیمهای شمشیربازی استان از رقابتهای لیگ فصل جاری باشگاههای کشور در فصل 92-91 انصراف داده است.

دبیر هیئت شمشیربازی استان با اشاره به حضور موفق اردبیل در رقابتهای لیگ کشور طی دو سال گذشته یاداور شد: تلاش زیادی برای جذب اسپانسر به منظور حضور قدرتمند در فصل سال جاری داشتیم و با دو شرکت هم به توافق رسیدیم اما به دلایلی محقق نشد.

عدم جذب اسپانسر به دلیل مشکلات مالیاتی

به گفته وی عدم همکاری مناسب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و عدم شفافیت قوانین مربوط به تخفیفات مالیاتی برای شرکتهای حامی ورزش از جمله دلایل جذب نکردن اسپانسر برای شمشیربازان استان بوده است.

آقاجانی تصریح کرد: علاوه بر این ضعف شدید مالی هیئت در سال جاری به جهت محدودیتهای مالی اداره ورزش و جوانان استان و عدم توانایی برای خرید تجهیزات و ملزومات شمشیربازی از دیگردلایل حضور نیافتن شمشیربازان استان در مسابقات فصل جاری لیگ کشور است.

وی در عین حال ادامه داد: مقرر شد برای جبران عدم حضور تیمهای استان، مسابقات داخل استانی را به صورت منظم پیگیری کنیم تا خللی به لحاظ آمادگی و توان فنی بازیکنان شمشیربازی استان ایجاد نشود.
 
جام صفویه از مهرماه برگزار می شود
رئیس کمیته فنی هیئت استان متذکر شد: بر همین اساس مسابقات قهرمانی جوانان استان در اسلحه فلوره در ششم و هفتم مهرماه و مسابقات قهرمانی اسلحه اپه بزرگسالان استان 27 و 28 مهرماه در هر دو قسمت آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

وی درخصوص مسابقات لیگ باشگاههای استان جام صفویه نیز اظهار امیدواری کرد با همکاری هیئتهای شهرستانها و تکمیل سریع مدارک اولیه، از مهرماه مسابقات لیگ استان کلید بخورد تا شمشیربازان استان در کوران مسابقات مختلف استانی قرار گیرند.
 
کد مطلب 1704130

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