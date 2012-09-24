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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

جلال زاده:

پیشگیری مهمترین اصل مبارزه با مواد مخدر در کشور است

پیشگیری مهمترین اصل مبارزه با مواد مخدر در کشور است

ارومیه- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی پیشگیری را مهمترین اصل مبارزه با مواد مخدر به ویژه در استانهای مرزی داست.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر دوشنبه در جریان در دیدار با معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر لزوم توجه بیشتربه اهمیت و جایگاه پیشگیری در برنامه های تدوین شده برای مبارزه با مواد مخدر در کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی و هم مرز بودن با سه کشور، اظهار داشت: این موقعیت خاص سبب شده که آذربایجان غربی به یکی از استانهای کشور در خروج مواد مخدر سنتی و ورود مواد مخدر صنعتی تبدیل شده و این مسئله ضرورت مبارزه با سوداگران مرگ در استان را دو چندان کرده است.

استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیر از نیروی انتظامی در برخورد قاطع با معتادان، توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در استان، عنوان کرد: نیروی انتظامی استان در امسال سه شهید را در راه مبارزه با سوداگران مرگ در استان تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

جلال زاده با تاکید بر تدوین برنامه های بلند مدت با رویکرد جدید و ابتکاری در استان در امر مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد: استفاده از روشهای ابتکاری و بلند مدت در امر مبارزه با مواد مخدر تاثیری گذاری این برنامه را در بخشهای پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر بیشتر می کند.

وی همچنین مشارکت عمومی و همکاری دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه بامواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و گفت: تجربه نشان داده هر زمان و در هر کاری مردم حضور پر رنگی داشته نتایج بدست آمده بسیار قابل قبول تر می شود.

وی همچنین خواستار خرید و نصب دستگاه های ایکسری در مبادی ورودی و خروجی استان برای کنترل دقیق مرزها برای مبارزه با ورود و خروج مواد مخدر به استان شد و بر برنامه ریزی دستگاههای فرهنگی استان برای ارتقای آگاهیهای مردم با اثرات سو مواد مخدر، تقویت و تجهیز نیروهای عملیاتی در امر مبارزه با مواد مخدر ، شناسایی نقاط آلوده و پاکسازی این مناطق در شهرهای مختلف استان، راه اندازی مراکز درمان اجباری در مرکز استان تاکید کرد. 

کد مطلب 1704131

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