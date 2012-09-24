پیشگیری مهمترین اصل مبارزه با مواد مخدر در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر دوشنبه در جریان در دیدار با معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر لزوم توجه بیشتربه اهمیت و جایگاه پیشگیری در برنامه های تدوین شده برای مبارزه با مواد مخدر در کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی و هم مرز بودن با سه کشور، اظهار داشت: این موقعیت خاص سبب شده که آذربایجان غربی به یکی از استانهای کشور در خروج مواد مخدر سنتی و ورود مواد مخدر صنعتی تبدیل شده و این مسئله ضرورت مبارزه با سوداگران مرگ در استان را دو چندان کرده است.

استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیر از نیروی انتظامی در برخورد قاطع با معتادان، توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در استان، عنوان کرد: نیروی انتظامی استان در امسال سه شهید را در راه مبارزه با سوداگران مرگ در استان تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

جلال زاده با تاکید بر تدوین برنامه های بلند مدت با رویکرد جدید و ابتکاری در استان در امر مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد: استفاده از روشهای ابتکاری و بلند مدت در امر مبارزه با مواد مخدر تاثیری گذاری این برنامه را در بخشهای پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر بیشتر می کند.

وی همچنین مشارکت عمومی و همکاری دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه بامواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و گفت: تجربه نشان داده هر زمان و در هر کاری مردم حضور پر رنگی داشته نتایج بدست آمده بسیار قابل قبول تر می شود.

وی همچنین خواستار خرید و نصب دستگاه های ایکسری در مبادی ورودی و خروجی استان برای کنترل دقیق مرزها برای مبارزه با ورود و خروج مواد مخدر به استان شد و بر برنامه ریزی دستگاههای فرهنگی استان برای ارتقای آگاهیهای مردم با اثرات سو مواد مخدر، تقویت و تجهیز نیروهای عملیاتی در امر مبارزه با مواد مخدر ، شناسایی نقاط آلوده و پاکسازی این مناطق در شهرهای مختلف استان، راه اندازی مراکز درمان اجباری در مرکز استان تاکید کرد.