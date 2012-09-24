توافق دولت با تولیدکنندگان فولاد برای جبران کسری بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهدی غضنفری گفت: قیمت بسیاری از کالاها خصوصا کالاهای صنعتی که در بورس قیمت گذاری و معامله می شوند متاثر از عرضه و تقاضاست، لذا با توجه به کمبود واردات شمش فولاد طی روزهای گذشته شاهد افزایش این محصول در بازار داخلی بودیم.



وی با اشاره به توافقات صورت گرفته در این خصوص خاطر نشان کرد: از تولیدکنندگان و انجمن فولاد خواسته شد تا با واردات بیشتر شمش فولاد تناسب عرضه در بورس را کنترل کنند و کسری ها را جبران کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردکنندگان شمش فولاد نحوه دسترسی به ارز مورد نیازشان را مشکل اصلی کاهش واردات این کالا عنوان کردند که توافق شد با ارز آزاد شمش وارد کنند و دولت هم قیمت گذاری آنان را با ارز آزاد بپذیرد.



غضنفری اظهار کرد: در این وقفه ای که کاهش واردات صورت گرفت، وارد کنندگان نمی دانستند که آیا در صورت وارد کردن شمش با ارز آزاد قیمت گذاری جدید آنان قابل قبول دولت هست یا خیر که این مشکل در مذاکرات صورت گرفته مرتفع شد و به زودی نیاز بازار برطرف خواهد شد.

