راه اندازی سامانه فروش آرد در آذربایجان غربی/ پرداخت 7 میلیارد ریال تسهیلات به نانوایان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند جوادی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هدف کاهش میزان تخلفات و نقش دلالان در چرخه توزیع آرد در استان و ارائه خدمات بهتر به نانوایان سامانه فروش آرد از مهرماه در استان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه فروش آرد به نانوایان از طریق این سامانه انجام می شود، اظهار داشت: همه اطلاعات نانوایان استان با توجه به نوع پخت و میزان نیاز آنان به آرد در این سامانه به ثبت رسیده و کارخانه ها بر اساس اطلاعات این سامانه آرد به نانوایان تحویل می دهند.

جوادی از فعالیت چهار هزار واحد نانوایی شهری و روستایی در آذربایجان غربی، عنوان کرد: امسال 426 نانوا از طریق اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با آموزشهای مهارتی و تخصصی آشنا شدند.

مدیر غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی ادامه داد: امسال 7 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت وام به نانوایان استان در نظر گرفته شده که از این میزان بالغ بر سه میلیارد ریال جذب شده و در قالب وام با کارمزد چهار درصد در اختیار نانوایان استان قرار گرفته است.

تولید ماهانه 64 هزار تن آرد در آذربایجان غربی

نماینده کارخانجات آرد و نان آذربایجان غربی نیز در این نشست خبری با اشاره به وجود 17 کارخانه آرد سازی در استان و فعال بودن 16 باب از این تعداد، گفت: ظرفیت کارخانه‌های آرد آذربایجان غربی 64 هزار تن در ماه بوده که کارخانه‌های استان نصف ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.

بهنام بهنام با اشاره به پائین بودن میزان مصرف آرد در آذربایجان غربی و مصرف 35 هزار تن در ماه، افزود: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در راستای تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در تعامل با هم هستند.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته گندمهای تولیدی استان آذربایجان غربی دچار سن زدگی شده بودند، گفت: امسال کیفیت گندم تولیدی استان خوب بود ولی گندم کاران از فروش گندم خودداری کردند و در حال حاضر با قیمت بالاتری در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: به دلیل بالا بودن گلوتن، گندم‌های وارداتی برای نان‌های حجیم مناسب هستند به طوری که در آذربایجان غربی سلیقه مردم بر مصرف آرد سفید است که برای تهیه آرد گندم وارداتی را با گندم سایر استان‌ها اختلاط کرده و سپس در مصارفی چون پخت نان استفاده می‌شود.