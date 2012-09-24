نمایشگاه دستاوردهای استانی وزارت دفاع و نیروهای مسلح در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،علی ‌اصغر احمدی نماینده وزارت دفاع در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های واحدهای استان در گفتگو با خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی دستاوردها و توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان و ارائه خدمات به خانواده‌های نیروهای مسلح و خانواده‌های بازنشستگان، نیروهای مسلح و مردم استان است.

وی با بیان اینکه محصولات این نمایشگاه در قالب بسته‌های فرهنگی، اجتماعی و تولیدی عرضه می‌شود، افزود: تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح برای ارتقای روحی نیروهای انسانی و معیشتی آنها به منظور مقابله با هر گونه تهدید افکار پلید نظام در داخل و خارج از کشور است.

احمدی هدف از حمایت از نخبگان و نو‌آوران استان را در این نمایشگاه پیگیری تسهیلات و عرضه محصولات آنها به جامعه دانست و گفت: این نمایشگاه با همکاری وزارت دفاع و مرکز نخبگان شهید فهمیده منظقه شما‌ل‌غرب کشور برپا شده است.

به گفته نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آذربایجان غربی این نمایشگاه تا پنجم مهر ماه از ساعت نه صبح تا نه شب برای بازدید عموم آزاد است.



معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه هفته دفاع مقدس امسال با توجه به شرایط خاص منطقه و بیداری کشورهای اسلامی حساس دارد، افزود: دشمنان و ایادی استکبار با ایجاد جنگ‌های روانی در کشور و تشدید تحریم‌ها که اوضاع بلای کشور و نظام به شدت بالا می‌ر‌ود.

عیسی قنبری اظهار داشت: جنگ تحمیلی دو تأثیر اساسی در ابعاد داخلی و خارجی داشت از جمله، در داخل کشورمان منشأ تحول عظیمی در معنویت بود و معارف شیعی از همین جبهه در جامعه فراگیر شود و استانداردهای جدیدی در ابعاد اخلاقی‌، تربیتی و مدیریتی به دنیا عرضه شد.