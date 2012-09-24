به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی‌مهر اسامی 11 بازیکن اصلی تیم ایران در مسابقه با یمن در دومین دیدار از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، دانیال کاظم‌نیا، ساسان جعفری، سیدمجید حسینی (کاپیتان)، سعید عزت‌اللهی، عرفان وجدانی، محمدرضا بازاج، امیرمحمد مظلوم، علی ریگی، مجتبی مقتدایی، میلاد داعی و علی هزامی ترکیب تیم ایران در این بازی را تشکیل می‌دهند.

تیم ایران نسب به بازی گذشته دو تغییر داشته است که دانیال کاظم‌نیا به جای سیدسجاد سید وظیفه حراست از دروازه این تیم را برعهده دارد و علی ریگی هم به جای رضا کرملاچعب در ترکیب اصلی تیم ایران قرار گرفته است.

دیدار تیم‌های فوتبال ایران و یمن در سومین روز از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از ساعت 17 امروز در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.