دیگر تمایلی به فعالیت اجرایی ندارم

محمدجواد آقاجری درباره دلیل استعفای خود از این سمت به خبرنگار مهر گفت: از مدتی قبل قصد کنارهگیری داشتم اما با توجه به سنگینی فعالیت در حوزه رسانههای خارجی در زمان برپایی اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد، این کار را به بعد از اجلاس موکول کردم.
وی افزود: بنده روز گذشته استعفایم را تقدیم آقای محمدزاده کردم و ایشان هم پذیرفت.
مدیرکل سابق مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی وزارت ارشاد گفت: قصد فعالیت اجرایی ندارم و مایلم به تدریس و پژوهش در دانشگاه و در رشتهای که تحصیل کردهایم، بپردازم.
در همین حال و به گفته مدیر روابط عمومی و امور بینالملل معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و امور اطلاعرسانی این وزارتخانه، ضمن پذیرش استعفای آقاجری، شخصاً مسئولیت مدیرکل سابق مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی را تا تعیین سرپرست جدید بر عهده گرفته است.
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