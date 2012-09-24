برگزاری رزمایش گردان الزهرا (س) حوزه کوثر سپاه ناحیه رضوانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این رزمایش که به مدت 12 ساعت به طول انجامید فرمانده سپاه شهرستان رضوانشهر به حضور بسیجیان در این نوع رزمایش ها تاکید کرد و افزود: بسیجیان برادر و خواهر باید آمادگی لازم را برای اجرای هر نوع ماموریت های محوله داشته باشند تا بتوانند به نحو احسن وظیفه خود را به انجام برسانند.

سرهنگ پاسدار بهرام صدیقی به رشادت و جانفشانی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و اظهارداشت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی است.

وی عنوان کرد: همه آحاد مردم ضمن پاسداری از خون شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی باید ارزش های دوران دفاع مقدس را به نسل جوان انقلاب منتقل کنند.

فرمانده سپاه ناحیه رضوانشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این ایام یادآور دلاورمردی رزمندگانی است که با ایثار و فداکاری و نثار جان خود از جمهوری اسلامی و ارزشهای این نظام مقدس دفاع کردند.

وی تاکید کرد: با افزایش بصیرت و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب باید در برابر توطئه های جنگ نرم دشمن ایستادگی کرد.

در این همایش خواهران بسیجی با حضور در کلاس های خود امدادی و دگرامدادی ، آموزش های لازم را در این خصوص فرا گرفتند.