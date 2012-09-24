افزایش 8 درصدی آتش سوزی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گاز، آتش بازی، ترقه و بازیهای کودکانه می تواند از دلایل آتش سوزی و حریق در منازل مسکونی محسوب شود. ولی آمارهای آتش نشانی نشان می دهد که تعداد آتش سوزی منازل مسکونی در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته است و این خود زنگ هشدار است.

بر اساس این گزارش در 5 ماهه نخست سال جاری، 1219 منزل مسکونی در شهر تهران طعمه شعله های آتش شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیشتر شد. این در حالی است که در فصول بهار و تابستان سال گذشته 1136 بار منازل مسکونی شهر تهران دچار آتش سوزی شده است.

آتش نشانی تهران طی بررسی های انجام شده اعلام کرده است در سال 90 تعداد 2913 مورد حریق ساختمان مسکونی به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی گزارش شده ولی در سال 89 این آمار عدد 2970 را نشان می دهد.

گفتنی است با این آمارها می توان سال 1390 را سالی موفق در زمینه کاهش آمار حریق منازل مسکونی محسوب کرد زیرا این سال در مقایسه با سال قبل و بعد، تعداد کمتری از آتش سوزی ها را شاهد بوده است.

البته براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان آتش نشانی شهر تهران، در سال 1389 درصد سهم آتش سوزی منازل مسکونی از مجموع کل حریقهای صورت گرفته، 41/17 درصد بوده است که این آمار در سال 1390 به 89/14 درصد رسیده است. این آمار هم نشان می دهد علیرغم افزایش تعداد آتش سوزی های مسکونی در سال 90، درصد مجموع آتش سوزی های منزل در این سال در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.

همچنین آمارهای درصدی در 5 ماهه نخست سال 90 و مقایسه آن با همین دوره زمانی در سال 91 نیز نشان می دهد که در سال 91 علیرغم افزایش تعداد آتش سوزی ها، میزان سهم درصدی آتش سوزی ها از مجموع حریق های شهر تهران، کمتر بوده است.

بر این اساس در سال 90 میزان 5/14 درصد آتش سوزی ها در 5 ماهه نخست از آن منازل مسکونی بوده است اما در سال 91 این مقدار به 83/11 رسیده است.