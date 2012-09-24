افت تئاتر اردبیل به دلیل ضعف کیفی نمایشنامه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نقد و بررسی نمایشهای بیستمین جشنواره تئاتر استان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات اهالی تئاتر پیدا کردن متن مناسب و کیفی است.

وی با تاکید به ضعف کیفی متون نمایشنامه های اجرا شده در بیستمین دوره جشنواره تئاتر اردبیل افزود: متاسفانه دیده می شود بسیاری از متون در مراحل بازبینی رد می شود و جشنواره استان به متون نمایشنامه جهت خاصی داده است.

محمد زاده با اشاره به عدم وجود و گرایش به متون ترکی نمایشنامه های تولیدی در استان تاکید کرد: به عنوان مثال اجرا به زبان ترکی از جمله مشکلات فضای تئاتر اردبیل است و حتی بازیگران تئاتر نیز عادت به اجرای فارسی کرده اند.

اردبیل به لحاظ موضوعات نمایشی غنی است

وی متذکر شد: مخاطب تئاتر گمان می کند انتخاب متن ضعیف از غفلت کارگردان و بازیگر سرچشمه می گیرد و این در حالی است که در جشنواره گذشته استان نیز بسیاری از متونی که حتی با تاریخ و فرهنگ و سنن استان در تناسب بود در مراحل بازبینی رد شد.

کارگردان تئاتر پارس آباد تصریح کرد: اردبیل به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی موضوعات جالب و متنوعی برای نمایشنامه دارد، اما به دلیل برخورد سلیقه ای بسیاری از موضوعاتی که اقتضای منطقه است نمی تواند بر روی سن به نمایش در آید.

جشنواره تئاتر اردبیل نمایش "یک قطره خون"

وی همچنین به فرصت محدود تمرین برای گروههای نمایشی اشاره کرد و افزود: اینکه مسئولان با یک تماس تلفنی برای دو روز دیگر انتظار اجرا و آمادگی برای حضور در جشنواره را دارند موجب می شود زمان تمرین از بازیگر و عوامل نمایش گرفته شده بازی کیفی ارائه نشود.

کارگردان نمایش"یک قطره خون" نمونه این مشکل را در اجرای اثر خود دانست و ادامه داد: با وجود اینکه بازیگر توانمندیهای بسیاری دارد، اما زمان تمرین به وی داده نشد و حتی تمرین موسیقی نیز در یک ساعت قبل از اجرا انجام شد.

سالن بیضا برای اجرای تئاتر مناسب نیست

محمدزاده همچنین یکی دیگر از مشکلات اجرای تئاتر را نبود سالنهای مناسب خواند و افزود: متاسفانه سالن بیضا در زمینه نور، سن و سیستم صوتی مشکلات قابل توجهی دارد که در اجرای صحیح بر روی کیفیت کار گروه نمایش تاثیر منفی می گذارد.

این بازیگر تئاتر معتقد است کیفیت نمایشهای استان اردبیل 50 درصد افت داشته و عدم حضور پیشکسوتان تئاتر در دور بیستم جشنواره تئاتر استان موجب تشدید این موضوع شده است.