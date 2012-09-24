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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

اسکندری در گفتگو با مهر:

انفجار در کرج چهار کشته و زخمی به جا گذاشت

انفجار در کرج چهار کشته و زخمی به جا گذاشت

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرج گفت: در دو حادثه انفجار گاز شهری و تخریب آوار دراین کلانشهر دو نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسکندری در این باره اظهار داشت: در حادثه نخست براثرانفجار گاز شهری در مجتمع مسکونی در بلوار حدادی کرج یک مرد 32 ساله جان باخت و دو زن و مرد دیگر مجروح شدند که به بیمارستان انتقال یافتند.

وی گفت: این حادثه خساراتی به دو واحد مسکونی هر یک با زیربنای 70 مترمربع وارد کرد ضمن آنکه شیشه های مجتمع های اطراف نیز شکست.

اسکندری بدون اشاره به علت حادثه یادآور شد: قربانی این حادثه کار گر بود که درحال کار در ملک مجاور مجتمع مسکونی بر اثر تخریب آوار جان باخت.

وی اظهار داشت: حادثه دوم صبح دیروز در خیابان بهار کرج به وقوع پیوست که در اثر گودبرداری غیراصولی و ریزش دیوار حایل یک ملک، کارگر 31 ساله ای زیر آوار قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
 
 

کد مطلب 1704151

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