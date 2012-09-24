کل نیاز آب شرب گلستان 311 میلیون متر مکعب است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای هیئت مدیره شرکت افزود: این میزان به تفکیک شامل،211 میلیون متر مکعب شرب و 100میلیون متر مکعب صنعت است که مطابق برنامه افق 1420حدود 60میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی و مابقی باید از سدهای داخل و خارج استان باید تامین شود.

تامین آب شرب این استان برای دوره کوتاه مدت، از طریق آب زیرزمینی، دوره میان مدت از طریق آب سطحی داخل استان ودوره دراز مدت نیز از طریق آبهای سطحی حوضه های همجوار برنامه ریزی شده است.



حیدریان افزود: از آنجا که منابع آب موجود پاسخگوی نیازهای آبی استان را نیست، از این رو مدیریت و مصرف صحیح منابع آب برای تأمین نیازهای ضروری امری مهم است.

وی اظهار داشت: براساس برنامه تدوین شده، در سد های در حال ساخت بخشی از آب تنظیمی و در تمام سدهای در حال مطالعه همه آب تنظیمی برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده است.