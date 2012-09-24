سناریوهای بازگشت مهدی هاشمی و تاکید کارگزاران به حضور فعال در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

روزنامه جمهوری اسلامیاز روزنامه های نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت:مهدی هاشمی پس از سه سال اقامت در خارج از کشور عصر امروز به تهران بر می گردد. منابع قضائی می گویند مهدی هاشمی به دلیل اتهاماتی که بعد از حوادث انتخابات 88 علیه وی مطرح شد محاکمه خواهد گردید ولی ممکن است ابتدا به خانواده خود سری بزند و سپس به احضار دستگاه قضائی به اتهامات وارد شده پاسخ دهد و محاکمه شود. مهدی هاشمی که در مدت سه سال گذشته طبق اظهار خودش در خارج از کشور مشغول تحصیل در مقطع دکترا بوده است، بارها قصد بازگشت به کشور را داشت و اکنون نیز به خواست خود باز می گردد. سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری هفته گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی به محض ورود به کشور دستگیر و محاکمه می شود، گفت: قبلاً هم گفته ایم که اگر بیاید قطعاً به پرونده وی رسیدگی خواهیم کرد.

بی بی سی رسانه دولتی انگلیساولین جایی بود که از تاریخ دقیق بازگشت مهدی هاشمی خبر داد.مهدی هاشمی،پسر اکبرهاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دوبی راهی تهران شده است. مهدی هاشمی با اتهامات گسترده ای روبروست.خبرگزاری های ایران نوشته اند که او در فرودگاه توسط نماینده دادستان تهران "تفهیم اتهام" شده و قرار است فردا به دادستانی مراجعه کند.مهدی هاشمی در هنگام ترک فرودگاه دوبی، در پاسخ به سوال محمد منظرپور، خبرنگار بی بی سی فارسی در مورد اتهاماتی که علیه او وارد شده گفت که حرف های خود را در این زمینه در تهران خواهد زد.

امید بستن رسانه دولت انگلیس به آشوب از سوی مهدی هاشمی: هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی از دبی به تهران، می تواند دریای سیاست در جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر متلاطم کند... به نظر می‌رسد که هواداران بازداشت مهدی هاشمی کنترل قوه قضاییه، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی را در دست دارند، چاره ای جز بازداشت او نداشته باشند. اما حتی اگر او بازداشت شود، پیش بردن این بازی و رسیدن به هدف احتمالی یعنی به حاشیه راندن هرچه بیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی از عرصه سیاست، برای آنان چندان آسان نخواهد بود!!!

فارس:فاطمه هاشمی با اشاره به بازداشت خواهرش (فائزه) تصریح کرد: آنها فائزه را گرفتند تا مهدی به کشور بازنگردد اما مهدی به ایران بازگشت چون هیچ مسئله‌ای نداشت. فاطمه هاشمی پس از خروج برادرش (مهدی) از فرودگاه امام(ره) با حضور در جمع خبرنگاران گفت:‌ چون مهدی پاک و سالم بود، به تهران آمد.وی با بیان اینکه مهدی چون مسئله‌ای نداشت به کشورش بازگشت، تصریح کرد: آنها فائزه را گرفتند تا مهدی به کشور بازنگردد اما مهدی به ایران بازگشت چون هیچ مسئله‌ای نداشت.وی ادامه داد: صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای نمی‌خواستند مهدی به کشور بیاید اما مهدی به ایران آمد.وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی دریافت حقوق 14 میلیونی مهدی هاشمی، دریافت این‌گونه حقوق‌ها را به احمدی‌نژاد منتسب کرد و اظهارداشت: پروین احمدی‌نژاد آه در بساط نداشت اما ببینید الان چگونه دارد زندگی می‌کند.

فردا نیوز:بی بی سی در خبری فوری خبر از بازگشت وی به تهران داد و خبرنگاری هم در فرودگاه دوبی آماده داشت که از مهدی هاشمی بپرسد چه حرفی دارد و او هم با لحنی خاص بگوید که حرفهایش را در ایران خواهد زد! بی شک در پس این سخن امری خاص نهفته است که ماهیت برنامه ریزی ها برای حضور مهدی هاشمی در ایران را عیان می کند.بدیهی است صحنه پردازی و تدوین این سناریو بسیار هشیارانه و دقیق بوده است و طراحان داخلی و خارجی آن به صورت دقیق همه احتمالات و تبعات حضور او را در کشور را بررسی کرده اند . سوال نخست این است که چرا مهدی هاشمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آهنگ بازگشت به ایران کرده است؟ چرا سال گذشته به ایران نیامد؟ به نظر می رسد تعیین زمان برای بازگشت و رسانه ای کردن آن حکایت از برنامه ریزی وسیعی دارد که باید در تحلیل ها و اقدامات سیاسی مدنظر باشد. بی شک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که بازار گمانه زنی های سیاسی داغ است حضور او می تواند برهم زننده یک روال منطقی سیاسی باشد و اذهان را به سمت و سویی دیگر هدایت کند.مهمتر از همه رپرتاژی است که بی بی سی فارسی برای مهدی هاشمی تدارک دید . این شبکه در خبری فوری خبر از بازگشت وی به تهران داد و خبرنگاری هم در فرودگاه دوبی آماده داشت که از مهدی هاشمی بپرسد چه حرفی دارد و او هم با لحنی خاص بگوید که حرفهایش را در ایران خواهد زد! بی شک در پس این سخن امری خاص نهفته است که ماهیت برنامه ریزی ها برای حضور مهدی هاشمی در ایران را عیان می کند. مشخص است که اگر قرار بر عامل بودن به تکالیف انقلابی است باید همگان وفق قانون عمل کنند. اتهاماتی متوجه مهدی هاشمی است که وی باید نسبت آنها پاسخگو باشد. این پاسخگویی هم مطابق با اعلام نظر مراجع صالحه قضایی در محکمه ای قانونی سامان خواهد یافت . بنابراین هر گونه تلاش برای برهم زدن روند قانونی مذموم است. خواست مردم و نص قانون این است که مهدی هاشمی به صورت شفاف محاکمه شود و پاسخگوی اتهامات خود باشد و در صورت اثبات اتهاماتش در دادگاه به مجازات قانونی برسد . قوه قضاییه در این خصوص نشان داده است که قاطعانه و قانونی عمل می کند . به طور مشخص بازداشت فائزه هاشمی برای اجرای حکم قضایی اش نشان داد که نظام قضایی بر مدار قانون حرکت می کند و یقینا تقویت این روند قانونی در فضایی بدون جنجال سامان می یابد.

ایسنا:عفت مرعشی مادر مهدی هاشمی از احضار فرزند خود به دادسرا انتقاد کرد و گفت: اتهامی که وجود ندارد را می‌خواهند تفهیم کنند. به مردم اتهام می‌زنند، مردم اتهامی ندارند.!!! مادر مهدی هاشمی افزود: اسامی دزدان را در دادگاه با حروفی مانند "چ"، "ر"، "د" و غیره بیان می‌کنند ولی اسم پسرم،‌ مهدی را در همه جا پر کرده‌اند و فریاد می‌زنند.

بصیرت : مهدی هاشمی از جمله متهمانی است که از وی به عنوان یکی از آتش بیاران اصلی فتنه 88 یاد شده است.در دادگاه متهمان حوادث سال 88 بود که به طور رسمی نام مهدی هاشمی مطرح شد و «کرمی» یکی از متهمان فتنه 88 تنها به گوشه ای از فعالیت های وی چنین اشاره کرد: «به دستور آقای مهدی هاشمی مجبور شدیم سایت جمهوریت را ابتدا در مکان دانشگاه واقع در خیابان بنی هاشم، سپس در روزنامه فرهیختگان مربوط به دانشگاه آزاد و با پول، هزینه و پرسنل دانشگاه اداره کنیم. سایت جمهوریت ابتدا مقرر بود یک سایتی باشد که از کاندیدای موردنظر حمایت کند و یک نقد نرمی را به دولت داشته باشد، اما متأسفانه با فشارهای آقای مهدی هاشمی و اطرافیان وی، سایت مذکور یک سایت ساختارشکن، تندرو و سایتی شد که نهادهای رسمی نظام مانند شورای محترم نگهبان، وزارت کشور، سپاه، بسیج و صداوسیما را تضعیف می کرد...»اما مهدی هاشمی در واکنش به چنین اتهاماتی گفته بود: «اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیت المال نداشته ام و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.» پدر نیز در دفاع از فرزند ابراز داشت: «من مطمئنم مهدی در این انتخابات هیچ دخالتی نداشت و در هیچ یک از اغتشاشات و در هیچ نقطه ای نبوده است. او فقط تنها دخالتی که کرده بود این بود که تجربه خودشان را در کمیته صیانت از آرایی که در مجلس خبرگان خوب جواب داده بود به دیگران انتقال داد. وگرنه مهدی ما پول ندارد که به بقیه بدهد.»به هرحال فارغ از صحت و سقم اتهاماتی که باید در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد، مسئله اصلی؛ رسیدگی به پرونده اتهامات وی و بازشدن پای مهدی هاشمی به دادگاه است! موضوعی که دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران در این زمینه چنین پاسخ داده است: «دستگاه قضایی و دادستان در صورت ورود مهدی هاشمی به ایران وارد عمل می شوند و به پرونده اش رسیدگی می کنند.»هرچند این اظهارات نمی رساند که آیا مهدی هاشمی به عنوان متهم در هنگام ورود به کشور بلافاصله بازداشت خواهد شد یا خیر؟! در کنار این مسئله، موضوع اصلی که مطرح است علل تصمیم مهدی هاشمی برای بازگشت به کشور است! قرار گرفتن در آستانه انتخابات سال 92 و احتمال به وجود آمدن تنش و درگیری در صورت بازداشت شدن و یا بازداشت نشدن وی، مسئله ای است که در شرایط حساس کنونی ورود وی به کشور را در پرده ای از ابهام فرو برده است. به راستی علت بازگشت مهدی هاشمی به کشور در این مقطع چیست؟ چرا پیش از این وی حاضر به بازگشت به کشور نبوده و اینک چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ چه شرایطی تغییر یافته که وی را به تغییر تصمیم واداشته است؟ آیا هاشمی حاضر است که بدون تنش و ایجاد اغتشاش و جو روانی تسلیم قوانین شده و در صورت تشخیص دستگاه های قضایی به عنوان متهم مدتی را در بازداشت بگذراند و به دادگاه آورده شود؟ و. ..

مشرق : ورود مهدی هاشمی به تهران می تواند آزمونی برای سنجش صبر ، سعه صدر و آینده نگری هاشمی رفسنجانی باشد. هاشمی اگر بتواند بر احساسات و تعلقات خانوادگی اش فائق آید، احضار و محاکمه مهدی هاشمی می تواند بستری برای رفع اتهام از خود و خانواده اش در فتنه 88 باشد. مهدی هاشمی یک متهم است که مثل دیگر متهمان در اختیار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و این قوه هم با اقتدار و نفوذناپذیری به اتهامات مطرح درباره وی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. بنابر این با ورود یک متهم به کشورنباید فضای عمومی جامعه را معطوف به یک موضوع فرعی کرد.امروزمهمترین نیاز کشور ،گسترش چتر آرامش و انسجام برفضای عمومی جامعه و مسوولان قوای سه گانه است و به هیچ عنوان نباید این گوهر ذیقیمت به تاراج بدخواهان رفته و حاشیه های پر رنگ تر از متن بر مناسبات کشور حاکم شود. فضای رسانه ها و محیط های دانشجویی باید آرام شده و همه مطالبات در قالب قضایی پیگیری شوند. پاشنه آشیل هر پرونده قضایی، رنگ و بوی سیاسی دادن به آن است. مهدی هاشمی، مهدی هاشمی است. او در محکمه قضا دارای یک شخصیت حقیقی است نه حقوقی؛ او نباید فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی معرفی شود. او یکی از هفتاد میلیون هموطن ایرانی است که ضمن برخورداری از حقوق انسانی ، قانونی و شرعی ،باید پاسخگوی اتهامات مطروحه نیز باشد.از سوی دیگر الصاق نام هاشمی رفسنجانی بر روی مهدی نباید بهانه ای برای تسویه حساب های شخصی و جناحی افراد و رسانه ها با اقوام و نزدیکان وی باشد.مرجع اعلام و رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، قوه قضاییه است و هیچ مقام و رسانه ای حق ندارد در جایگاه دستگاه قضایی اتهاماتی را مطرح و بر منصب صدور حکم بنشیند. نتیجه طبیعی چنین برخوردهای نسنجیده ای دامن زدن به مطالبات کاذب عمومی است.در این فضا کار برای قوه قضاییه سخت شده و صدور قاطع ترین وعادلانه ترین احکام قضایی نیز نمی تواند پاسخگوی سوالات و ابهامات افکار عمومی باشد. به تعبیری دیگر، هرگونه ضریب دادن به پرونده مهدی هاشمی گام در کجراهه گذاشتن است.وی باید مانند همه شهروندان ایرانی و بدون تحت تاثیر قرار گرفتن تحت نام پدر به محاکمه کشیده شود و مراحل قضایی خود را طی نماید. مهدی هاشمی هم بر این نکته واقف است که هزینه هرگونه رفتار و یا موضع نابخردانه ای که منجر به ایجاد آشوب و یا اتهام به دستگاه قضایی و امنیتی شود باعث اضافه شدن موارد جدیدی به لیست اتهامات وی خواهد شد.از یک هفته قبل، بی بی سی یا رسانه روباه پیر، آتش و تهیه خود را آغاز می کند. پس از سپری شدن سه سال از اقامت مهدی هاشمی در لندن، وی دیگر ظرفیتی برای التهاب و آشوب ندارد. مهدی باید در برهه ای حساس که می توان توماری از این حساسیت ها را به تصویر کشید، وارد تهران می شود. دولت انگلیس تاکنون به مهدی هاشمی نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک سوژه و پروژه امنیتی و خرابکارانه نگاه کرده است و پس از اتمام تاریخ مصرفش در لندن ، با کمک و مساعدت برخی عوامل داخلی، وی را برای کلید زدن به توطئه ای پیچیده راهی پایتخت می کند. رصد تحرکات مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نشان می دهد آنان با درس ها و عبرت هایی که از فتنه 88 گرفته اند درصدد شعله ور کردن آتش چند فتنه فراگیر تا پیش از برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هستند که بهانه ورود مهدی هاشمی می تواند زمینه های زبانه کشیدن چنین توطئه شومی را فراهم سازد. در این فرایند شیطانی حتی نباید از توطئه حذف فیزیکی افراد و سوژه های مورد نظر آنان نیز غافل بود.در این پروژه انگلیسی، هاشمی رفسنجانی باید به هر بها و بهانه ای زخمی شود. هاشمی زخم خورده را باید با نظام درگیر کرد و در این فضای گرگ و میش و اختلاط حق و باطل، مهدی هاشمی مهم نیست. مهم فعال کردن و زخم زدن بر هاشمی رفسنجانی است.در این فرایند هم فتنه سود می برد و هم انحراف؛ جریان فتنه می خواهد با زخمی کردن هاشمی رفسنجانی از وی به عنوان گرانیگاه و مسیری برای انتقام گیری از اصولگرایی و نظام اسلامی سود ببرد. جریان فتنه که در دوران احتضار به سر می برد با یارگیری و جمع کردن وزنه های سنگین زیر یک چتر می خواهد مسیر چانه زنی با نظام را باز کند.و در سوی دیگر، حلقه انحراف با تحلیل آنکه دستگاه قضایی نمی تواند از این آزمون بزرگ به سلامت عبور کند،سعی دارد با انتشار اخبار و گزارش های عمدتا جهت دار و دروغین علیه مهدی هاشمی و خانواده وی به التهاب آفرینی در فضای افکار عمومی دامن زند. در نگاه سران این حلقه ، پرونده مهدی هاشمی می تواند فرصتی برای تصفیه حساب اساسی با قوه قضاییه باشد، قوه ای که با اقتدار توانسته بسیاری از امیال و آرزوهای آنان را به باد فنا بدهد. علاوه بر آنکه جریان انحراف یک ماهیت بحران زیست دارد و در این فضا می تواندبا مشغول سازی دستگاه قضایی و امنیتی و رسانه ها، فضای مانور خود را گسترش داده و از فشار افشاگری ها و روشنگری ها حتی برای زمان محدودی جان سالم به در ببرد. جریان انحراف تنها با دو قطبی سازی است که می تواند به حیات انگلی خود ادامه دهد و برنده بازی دو قطبی باشد. شاید با کمی دقت بتوان از نفوذ این حلقه در بازگشت مهدی هاشمی به کشور رمز گشایی کرد.

رجانیوز، پروژه انگلیسی بازگشت مهدی هاشمی به ایران که پس از سه سال فراری بودن در کشورهایی نظیر انگلیس، در روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید کلید خورده است، امشب و با ورود مستقیم تلویزیون دولتی انگلیس برای تبلیغات و پوشش رسانه‎ای این بازگشت وارد فاز جدیدی شد تا فرزند متهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین حضور رسانه‎ای خود پس از سه سال فرار و زندگی مخفی، ترجیح دهد به سوالات خبرنگار بی‎بی‎سی فارسی که برای پوشش بازگشت وی به فرودگاه دبی اعزام شده بود پاسخ دهد و این در حالی بود که ادبیات قلدمآبانه حاکم بر این مصاحبه حکایت از تلاش این متهم فراری برای خط و نشان کشیدن برای نظام دارد. مهدی هاشمی بدون پاسپورت و تنها با یک برگه تردد وارد ایران شده است تا به این وسیله سفرهای او به کشورهای مختلف که مهر ورود و خروج آن در پاسپورت وی ضبط شده است مخفی بماند.در همین حال بعد از ورود مهدی هاشمی به فرودگاه و طی مراحل تشریفات ورود به کشور، نماینده دادستانی ضمن تفهیم اتهامات به وی، از او تعهد گرفت تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. این در حالی است که بنا بر مستندات حقوقی فراوانی که درباره نقش آفرینی مهدی هاشمی در فتنه موجود است برخی از مجازات اعدام برای فتنه انگیزی‎های وی در ایام پس از انتخابات 88 خبر داده‎اند.در کنار برخی فشارهای داخلی و خانوادگی برای تخفیف در برخورد با وی، حضور پررنگ انگلیس در پروژه بازگشت و حمایت از مهدی هاشمی برای ایجاد فتنه جدید سیاسی در کشور نیز از امروز علنی شده است که پرونده مهدی هاشمی را به پرونده‎ای فراتر از در چارچوب خانواده هاشمی رفسنجانی تبدل می‎کند.رجانیوز پیش از این، در خبری به نقل از یکی از مرتبطین اصلی اردشیر امیر ارجمند (سخنگوی جریان فتنه در خارج از کشور) اعلام کرده بود، در جلسه‌ای که چندی قبل در پاریس با حضور امیرارجمند، دو تن از مسئولان سازمان منافقین و مهدی هاشمی برگزار شده، ضمن تفکیک وظیفه و نقش حاضران در جلسه، قرار شده است هر یک در نقشی که برعهده می‌گیرند، با تمام توان به صحنه بیایند.

خبرگزاری فارس:مدیر سایت فیلتر شده جمهوریت: برخی شرکت‌های تبلیغاتی از دوستان مهدی هاشمی بودند و آماده شدند از بیت‌المال تبلیغ کنند. در نتیجه به دستور مهدی هاشمی با فاکتورهای جعلی برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کردند. جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات سه‌شنبه 3 شهریور 1388 برگزار شد. از متهمان حاضر در این جلسه مسعود باستانی سردبیر سایت جمهوریت و حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت بودند که در اعترافات خود به اتهامات مهدی هاشمی علیه نظام اشاره کردند.وی مهدی هاشمی را به اختلاس از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله برداشت مبلغ دو میلیارد تومان برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 متهم کرد.کرمی همچنین پرسنل سایت جمهوریت را مسئول تهیه شبنامه برای ستاد میرحسین موسوی اعلام کرد و به دریافت 320 میلیون تومان از بودجه سازمان بهینه‌سازی اقرار کرد.مدیر سایت جمهوریت اضافه کرد: به هر حال آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت ما بارها با وی صحبت کرده بودیم که استفاده از بیت‌المال برای انتخابات جرم است و مجازات دارد ولی نمی‌پذیرفت.وی افزود: به هر حال، با این دیدگاه که مهدی هاشمی داشت، سازوکاری را متأسفانه برای سندسازی و جعل در آن سازمان فراهم کرده بود. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت سازمانی است که در جهت کاهش مصرف سوخت و انرژی در کشور کار می کند. در زمینه ساختمان و مسکن، صنعت و خودرو و در این 3 زمینه فعالیت دارد و شرکت های مختلفی به‌ویژه شرکت های تبلیغاتی با این سازمان طرف قراردادند.مدیر سایت جمهوریت تصریح کرد: به‌عنوان مثال، شرکت نشر ذره 500 میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را چاپ کرد اما پولش را از سازمان بهینه سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ 200‏ هزار نسخه از کتاب ‏5‏ جلدی کودک یعنی یک‏ میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه سازی پرداخت نمودم و در اختیار نشر ذره قرار گرفت در حالی که فقط تعداد ‏25‏ هزار از این کتاب چاپ شد.کرمی گفت: آقای مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود، یعنی اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.کرمی گفت: چیزی که در حوزه من برداشت شد، ‏2‏ میلیارد تومان برای تبلیغات انتخاباتی بود و در قسمت‌های دیگر هم بود که احتمالاً اتفاقاتی افتاده که اگر بررسی شود، منجر به نتیجه خواهد شد.

جوان آنلاین:مهدی هاشمی روانه اوین شد.مهدی هاشمی که صبح امروز برای تفهیم اتهام راهی دادسرای امنیت (شهید مقدس) شده بود برای انجام مراحل بازپرسی به زندان اوین منتقل شد.برپایه این خبر مهدی هاشمی را در زمان حضور در دادسرا دو وکیل و برادرش محسن همراهی می‌کردند که بر اساس قانون در مرحله بازپرسی، این افراد مجاز به حضور در محل بازجویی نیستند. رشوه ۱۵ میلیون دلاری استات‌اویل به آقازاده ایرانی: بازگشت مهدی هاشمی متهم پرونده اغتشاشات پس از انتخابات سال ۸۸ به کشور بهانه‌ای شد تا پرونده رشوه ۱۵ میلیون دلاری شرکت نفتی استات اویل نروژ به وی را بازخوانی کنیم، پرونده ای که بلاتکلیف مانده است.اوایل سال ۸۵ خبری در رسانه ها منتشر شد که از پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری این شرکت به یکی از آقا زاده ها برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی پرده بر می داشت.براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از آقازاده ها در ایران به نام (مهدی هاشمی رفسنجانی ) رشوه پرداخت کرده است. در حالی که در اسناد دادگاه آمریکا مبلغ این رشوه ۱۵ میلیون دلار اعلام شده برخی منابع این مبلغ را ۳۵ میلیون دلار می دانند.براساس این گزارش استات اویل در سند بدست آمده اذعان می کند عملش قانون ضد رشوه خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی امریکا را نقض کرده است. در این سند که در دست روزنامه گاردین است آمده:« این شرکت موافقت کرده است ۱۰.۵ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت نامه تعقیب قضایی سه ساله را به اجرا بگذارد.»بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، دولت آمریکا پیگرد قضایی شرکت نفتی استات اویل در مورد یک پرونده رشوه خواری در ایران را که به سال ۲۰۰۲ بر می گردد متوقف کرد.رویترز به نقل از یک مقام شرکت نرو‍ژی استات اویل گزارش داده بود، توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است که بر اساس آن موضوع معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است.

اعتماد:کرباسچی امروز با «جست‌وجو»، ضمیمه سیاسی «اعتماد» گفت‌وگویی کرده که با تیتر «احمدی‌نژاد همه را اصلاح‌طلب کرد» در صفحه نخست این روزنامه جای گرفت. در بخش‌هایی از این گفت‌وگو می‌خوانیم: «برخورد با هاشمی در جریان انتخابات مجلس ششم، اشتباه سیاسی دوستان مشارکت بود»، «بعضی از یاران سابق احمدی‌نژاد این دولت را فاسد‌ترین دولت طول تاریخ ایران نامیده‌اند»، «من به نوع عملکرد خاتمی در دوره ریاست‌جمهوری و آنچه می‌توانست بهتر از این اتفاق بیفتد، منتقدم»، «اصولا معتقد نیستم که افرادی که یک ‌بار در این سمت حضور داشتند، دوباره به صحنه بیایند، ‌چه آقای خاتمی، چه رفسنجانی و چه احمدی‌نژاد»، «آقای خاتمی قسم خورده‌اند که در انتخابات کاندیدا نشوند!»، «گریه کردن من شو نبود، من هنرپیشه نیستم که شو اجرا کنم»، «این ۷سال همه امکانات کشور را به باد داد».کرباسچی گفت: اصولا در ایران به احزاب به عنوان پایه‌های دموکراسی و انتخابات سالم نگاه نمی‌شود .تاسیس حزب کارگزاران حرکتی بود که عده‌یی از مدیران اجرایی، اداری و سیاسی کشور وقتی احساس کردند فضایی برای فعالیت باز شده و جامعه هم ظرفیت‌ها و نیازهای فراوانی دارد وارد عمل شدند. وی در پاسخ به این سئوال که «شما از امکانات دولتی برای تاسیس کارگزاران استفاده کردید؟» گفت: در همه این سال‌ها هم از طریق وزارت کشور و برخی دیگر ارگان‌ها به احزاب کمک شده و می‌شود. اگر منظور، استفاده غیرقانونی است، جواب من منفی است. هر کاری که برای فعالیت سیاسی کرده‌ایم و هر امکانی که به کار گرفته شد، بر مبنای اختیارات و با استفاده از امکانات قانونی بوده و خلافی وجود نداشته است. بنا به شرایطی که بعد از سال ۸۸ به وجود آمده، در حال حاضر حزب کارگزاران فعال نیست. در واقع کارگزاران مانند خیلی از احزاب دیگر زمینه فعالیت خود را مطلوب نمی‌بیند. آن بخشی از دولت آقای هاشمی که معتقد به توسعه سیاسی و فرهنگی کشور بودند آمدند در قالب کارگزاران و بسیاری از بخش‌ها بود که در اختیار اینها نبود. دولت هر چقدر هم بخواهد انتخاباتی پرشور برگزار کند تا احزاب فعال نباشند، ممکن نمی‌شود و به علاوه دولت نمی‌تواند از گروه خاصی مثلا در انتخابات مجلس به عنوان وزیر یا به عنوان رییس‌جمهور حمایت کند چون آنها مجری انتخابات هستند ولی یک گروه سیاسی در واقع تشکیل شده که بر اساس هویت شخصی خودشان به مردم توصیه کردند که در انتخابات مجلس اگر می‌خواهید توسعه ادامه پیدا کند مثلا به این افراد یا به این لیست رای بدهید. این در واقع یک فعالیت حزبی و سیاسی بوده. اصولا تعریف حزب عبارت است از فعالیت مشترک جمعی برای در اختیار گرفتن قدرت، البته نه برای گرفتن قدرت در اختیار یک شخص یا احراز پست‌های سیاسی و اداری. در زمان آقای خاتمی هم یک دوره‌یی که احساس شد فعالیت کارگزاران ممکن است باعث اختلافات و مشکلاتی شود فعالیت حزب را کاهش دادیم. اصل مصالح کشور و رشد و بالندگی شرایط زندگی مردم بود. فعالیت حزبی وسیله است. در آن زمان به دوستان حزبی توصیه کردیم فعلا جلسات را در حد محافل و نشست‌ها ادامه دهید تا به شرایط مناسب‌تری برسید. در مقطع بعد از سال ۸۸ هم تقریبا چنین وضعیتی پیش آمد، امکان فعالیت با تفکر و گفتمانی که حزب به آن پایبند بود کمکی به مصالح کشور نمی‌کرد بنابراین جمع به این نتیجه رسید که فعلا فعالیت با آن شکل و جدیت سابق انجام نشود.از تک‌تک نماینده‌ها نمی‌شود از تورم پرسید ولی از احزاب می‌شود یا به حزبی که اکثریت دارد می‌گویند شما در این مدت حکومت دستت بوده چقدر کار کردی؟ چقدر رشد اقتصادی داشتی؟ چقدر رشد درآمد سرانه داشتی؟ چقدر تورم را کاهش دادی؟ ما نمی‌خواهیم و نباید نظام‌مان یک نظام دیکتاتوری باشد و به نشاط سیاسی نیاز داریم و نشاط سیاسی بدون احزاب ممکن نمی‌شود و احزاب هم بدون اینکه انتخابات، انتخابات حزبی باشد جدی و پایدار و مستمر نمی‌شوند. علت این هم که شما می‌بینید الان احزاب به آن صورت فعالیت جدی ندارند برای اینکه احساس می‌کنند نقش جدی عملا در اداره کشور بر عهده‌شان گذاشته نشده است. کارگزاران نخستین کسانی هستند که قدم‌های اصلاح‌طلبانه را در نظام اجرایی و اداری کشور برداشتند. اصلاح‌طلبی الزاما منحصر در یک حزب نیست، همه کسانی که در جهت بهبود بخشیدن شرایط موجود به روش غیرخشونت‌آمیز و در عین حال به تدریج و نه یکباره حرکت می‌کنند، اصلاح‌طلبند؛ چه اصلاحات در عملکرد‌ها باشد و چه در روش‌ها و حتی ساختار نظام.روش‌های اصلاح‌طلبانه روش‌های تدریجی و مسالمت‌جویانه است. کسی که به روش‌های خشونت‌آمیز معتقد باشد، اصلاح‌طلب نیست. در اهداف هم اصلاح‌طلبی یعنی اینکه شما یک نظام و یک حکومت و یک جریان جاری در مملکت را یک جریان درست و قابل قبولی می‌دانید ولی در آن اشکالاتی می‌بینید و تلاش می‌کنید از طریق مسالمت‌جویانه و با ابزارهای تدریجی اشکالات را در این نظام برطرف کنید؛ این مفهوم اصلاح‌طلبی است. هر چقدر اشکالات در کشور و نظام اجرایی زیادتر شود در حقیقت افراد و احزاب اصلاح‌طلب بیشتر می‌شوند. این است که امروز بسیاری منتقد شرایطی شده‌اند که تا دیروز موید یا از به وجودآورندگان آن بوده‌اند. اشکالات به نظام اجرایی و دولت از طرف کسانی مثل موتلفه امروز از همین باب است، حتی آنقدر صریح و تند که بعضی از همین یاران سابق این دولت را فاسد‌ترین دولت طول تاریخ ایران نامیده‌اند. این یعنی اینکه آنها هم دنبال این هستند که شرایط اصلاح شود. الان امثال آقایان ناطق‌نوری و... همه نسبت به شرایطی که به وجود آمده برای کشور احساس خطر می‌کنند و همه می‌خواهند در کشور اصلاحاتی اتفاق بیفتد، بنابراین همه هم به تدریج می‌خواهند کار شود نه یکباره و خشونت‌آمیز. همه می‌خواهند وضعیت کشور به سمت بهبود و اصلاح برود، این در واقع می‌شود نوعی اصلاح‌طلبی و به تعبیری می‌شود گفت خیلی افراد اصلاح‌طلبند یعنی می‌خواهند اصل نظام حفظ شود و خدایی‌ناکرده ما دچار فروپاشی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نشویم ولی بسیاری از عملکردها، روش‌ها و حتی ساختارهایی هستند که مشکل دارند و نیازمند اصلاح هستند. این آن نقطه‌یی است که الان مورد توافق است. این بخش است که دنبال اصلاح وضع موجود هستند و این نشان می‌دهد که کشور از دیدگاه‌های مختلف دچار مشکل و نارسایی است.اعتماد پرسید: «اتهاماتی به شما زده شده که از امکانات شهرداری به نفع آقای خاتمی در انتخابات استفاده کردید، این موضوع را قبول دارید؟» کرباسچی پاسخ داد: به معنای غیرقانونی رد می‌کنم. ما هیچ استفاده غیرقانونی از امکانات شهرداری نکردیم و با همه تلاشی که در آن ماجرای دادگاه داشتند هیچ اتهامی در این زمینه ثابت نشد ولی روشن بود که در آن انتخابات کارگزاران طرفدار انتخاب خاتمی بود. خاتمی شخصیت دوست‌داشتنی هستند. من هم دلخوری شخصی ندارم ولی ممکن است به برخی عملکرد‌ها انتقاد داشته باشم. من به نوع عملکرد ایشان در دوره ریاست‌جمهوری و آنچه می‌توانست بهتر از این اتفاق بیفتد، منتقدم. من فکر می‌کنم آقای خاتمی به عنوان یک رییس‌جمهور با توجه به اقتداری که داشت، می‌توانست کارهایی را انجام دهد و جلوی بسیاری از ضایعات را در کشور بگیرد. انتقاد را به هاشمی هم داشتم ، اما کم و زیاد دارد و نوع و جنس آنها متفاوت است. شاید نسبت به آقای هاشمی انتظارات دیگری داشته باشیم و انتقاد از نوع دیگری؛ آن زمان که آقای کروبی کاندیدا شدند نه آقای خاتمی بودند نه موسوی و من آقای کروبی را با مجموعه سوابق و مشخصات و اینکه کاندیدای واجد شرایط بودند، انتخاب کردم و آن زمان به مجموعه دوستان گفتم کسی که می‌خواهد در جهت اصلاحات حرکت کند باید در داخل نظام و با کمترین فاصله و اختلاف نظر باشد. سئوال اعتماد: تحلیل شما به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران از رای دادن آقای خاتمی در انتخابات مجلس نهم چه بود؟ کرباسچی: خود ایشان اعلام کرده است. ما آقای خاتمی را آدم محترمی می‌دانیم و حرف‌ها و تحلیل‌هایش را آن‌طور که خودش می‌گوید می‌پذیریم. ایشان ضرورتی را تشخیص دادند که این کار را کردند. سئوال مجدد: سوال من شخصی نیست. از شما به عنوان دبیرکل یک حزب می‌پرسم. آقای خاتمی جزو لیدرهای اصلاحات بوده است؟ کرباسچی: آقای خاتمی رییس‌جمهور مملکت بوده، موقعیتی در نظام داشته و تلاشش را هم کرده که همه فعالانه در انتخابات شرکت کنند. بعد این‌طور نشد که ایشان در انتخابات مجلس از کسی حمایت کند. ولی اینکه خودش شخصا در انتخابات شرکت نکند با موقعیت و شئوونات آقای خاتمی نمی‌خوانده و طبیعی است که ایشان شرکت کند.مذاکرات و صحبت‌هایی درباره انتخابات در جریان است. من فکر می‌کنم راه‌حل مساله برای همه مردم چه آنها که خود را خواهان دگرگونی می‌دانند و اصلاح‌طلبند و چه آنهایی که به اصطلاح اصولگرا و راضی از حضور در قدرت این است که تمام سعی خود را در تقویت و شکوفایی نظام انتخابات و حل مسائل پای صندوق رای بکنند. صندوق رای حلال مشکلات کشور است. هیچ ابزاری برای رفع مشکل از کار اقتصاد، فرهنگ و سیاست در کشور کارآمد‌تر از پذیرفتن داوری واقعی مردم نیست. باید این حضور ملی را تقویت کنیم. احمدی‌نژاد و تیمش شرایطی ایجاد کرد که همه اصلاح‌طلب شده‌اند. الان همه دنبال اصلاح وضع موجودند. ما هیچ‌وقت این فساد را در کشور نداشتیم که الان هست. هیچ وقت این تورم را نداشتیم. هیچ‌وقت این فشار اقتصادی یا مشکلات موجود در روابط خارجی را نداشتیم و به هرحال اینها معیارهایی ا‌ست که در اداره یک کشور دخیلند. برخی جریانات سیاسی مدت‌هاست که فعالیت‌هایی را برای حضور در این دو انتخابات آغاز کرده‌اند، گروه‌های سیاسی و جریان اصلاح‌طلبی فضا را باید برای حضور جدی خود آماده کنند. در نبرد قدرت برای کسی فرش قرمز نمی‌اندازند بلکه باید خودمان این فرصت را به وجود آوریم و زمینه حضور و مشارکت عمومی را فراهم کنیم. به نوعی هم اصلاحات و هم طرف مقابل و جریان برگزارکننده انتخابات باید به این نتیجه برسند که راه نجات حضور گسترده مردم در انتخابات است، ‌این یک کار دوجانبه است.من اصولا معتقد نیستم که افرادی که یک‌بار در این سمت (ریاست جمهوری) حضور داشتند دوباره به صحنه بیایند، ‌چه آقای خاتمی، چه رفسنجانی و چه احمدی‌نژاد. هنوز کشور در قحط‌الرجالی فرو نرفته که از این چهره‌ها دوباره استفاده کنیم. باید با ورود افراد جدید هوا تازه‌یی به جامعه سیاسی وارد شود. خود این آقایان هم علاقه‌مند به حضور در انتخابات نیستند. آقای خاتمی قسم خورده‌اند که در انتخابات کاندیدا نشوند!به طور قطع من در انتخابات کاندیدا نخواهم بود شاید به عنوان مشاور و کمک‌کننده در جایی مفید باشیم.

وطن امروز: مجری بی‌بی‌سی فارسی از انتشار کاریکاتورهای موهن نشریه فرانسوی به بهانه حمایت از آزادی بیان حمایت کرد.

بولتن نیوز:حسن معادی خواه، یکی از مرتبطین جریانات سال 88 و ماجرای اختلاس سازمان بهینه سازی سوخت برای تحمل کیفر به بازداشتگاه منتقل شد.

آرمان:اصلاح قانون انتخابات و مساله استعفا: «اصلاح قانون انتخابات و مساله استعفا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد صالح نیکبخت است

روزنامه خراساناز قول وزیر صنعت، معدن و تجارت تیتر زده که «افزایش یارانه از تفاوت نرخ ارز، یکی از سناریوهای دولت است».

روزنامه کیهان و وطن امروزجدایی‌طلبان اسکاتلندی را به تیتر یک خود بدل کرده‌اند؛ کیهان نوشت: «استقلال از انگلیس فریاد سراسری در اسکاتلند» و وطن امروز از تیتر «تظاهرات مردم اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا» را برای این منظور برگزیده است.

روزنامه مغرب تیتر «خط قرمز امام (ره) در مطبوعات فقط مذهب بود» را از سوی آیت‌الله موسوی اردبیلی برای خود برگزید. این روزنامه در جای دیگر «احتمال وقوع جنگ جهانی سوم» را برای سخنان یکی از فرماندهان سپاه برگزیده است.

روزنامه ملتدر صفحه سیاسی امروز خود و در گزارشی به کاندیداهای احتمالی هشدار داد: «کاندیداهای ریاست‌جمهوری شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند»

روزنامه تهران امروزهم در ستون «نیم تای ۳» خود که به باشگاه سیاسی اختصاص دارد و همواره اخبار انتخاباتی را در آن پوشش می‌دهد، می‌نویسد: «جریان انحرافی به دنبال خرید رأی است، حجت الاسلام حمید روحانی، عضو سابق مجمع روحانیون مبارز گفت: جریان انحرافی تلاش دارد با توطئه و نیرنگ قدرتی را به دست آورده، حفظ کند، در حالی که تلاش آن‌ها نیز بی‌فایده خواهد بود».

شرق : واکنش «زیمنس» به سخنان بروجردی: شرکت زیمنس این اتهام را رد کرده و گفته بخش هسته‌ای‌اش از زمان انقلاب اسلامی در ایران با جمهوری اسلامی همکاری نداشته است.

تهران امروز :هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی به نقل از منابع غربی مدعی شد، یک رهگیر مخفی در سایت فردو که اطلاعات ارزشمندی را برای غرب منتقل می‌کرد، زمانی که کشف شد، خود به خود منفجر شد.

جوان:سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور به زودی به عنوان استاندار خراسان رضوی معرفی می‌شود. از محمد‌جعفر بهداد به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جایگزین مرتضوی در معاونت سیاسی وزارت کشور یاد می‌شود که گویا انتصاب وی با مخالفت برخی مراجع مواجه شده است.