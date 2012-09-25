نادیده گرفتن عاطفی کودکان دلیل سکته آنها در بزرگسالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافتند افرادی که در زمان کودکی خود احساس می کنند نادیده گرفته شده و حمایت نمی شوند در زمان بزرگسالی در معرض خطر صدمه مغزی قرار می گیرند.

دکتر رابرت ویلسون از مرکز پزشکی دانشگاه راش اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهند که کودکانی که از نظر عاطفی در دوران کودکی مورد غفلت قرار گرفته اند در زمان بزرگسالی بیش از دیگران در معرض خطر ناهنجاریهای روانپزشکی، قرار می گیرند، این تحقیق یکی از معدود تحقیقاتی است که به دنبال رابطه میان نادیده گرفتن عاطفی و سکته بوده است.

برای انجام این تحقیات محققان 1040 نفر افراد 55 ساله یا مسن تر از آن را برای سنجش میزان سوء استفاده فیزیکی و عاطفی پیش از 18 سالگی مورد بررسی قرار دادند.

این پرسشها بیشتر بر اینکه آیا آنها عشق و محبت را از سوی والدین خود حس می کردند یا احساس ترس و وحشت داشتند و آیا آنها با کمربند یا اجسام دیگر مورد تنبیه قرار گرفته بودند یا خیر متمرکز بود در این پرسشنامه سوالاتی درباره طلاق والدین و نیازهای مالی نیز مدنظر قرار گرفته بود.

طی یک دوره سه و نیم ساله 257 نفر از افرادی که در این تحقیق شرکت کرده بودند از دنیا رفتند که محققان از این تعداد 192 نفر را با نمونه برداری مغزی برای وجود نشانه های سکته مورد بررسی قرار دادند.

چهل نفر از این شرکت کنندگان براساس سوابق پزشکی یا یک معاینه دارای نشانه سکته بودند و در نتایج نمونه برداری 89 نفر نیز نشانه سکته وجود داشت.

این تحقیق دریافته است که خطر سکته در افرادی که در کودکی خود در سطح بالایی نادیده گرفته شده اند، سه برابر بیشتر از افرادی که تا حد اندکی نادیده گرفته شده اند، یک عامل تهدید کننده برای سلامتی تلقی می شود.

دکتر ویلسون اظهار داشت که این نتایج حتی پس از بررسی عواملی چون دیابت، فعالیت بدنی، استعمال دخانیات، اضطراب و مشکلات قلبی باز هم همین موضوع را منعکس می کرد.

این درحالی است که وی یادآور شد: یکی از محدودیتهای این مطالعه مسئله یادآوری آن خاطرات پس از گذشت سالها بود، چرا که بسیاری از شرکت کنندگان این تحقیق رویدادها را به طور دقیق به خاطر نداشتند.

نتایج این تحقیقات در مجله پزشکی عصب شناسی منتشر شده است.