به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار غلامرضا احمدی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم کانون مداحان نیشابور در محل اداره تبلیغات نیشابور اظهارکرد: در شبهای عملیات تحریکهای عاطفی و اخلاقی مداحان در ارتقای روحیه نیروها تاثیرگذار بود.
وی افزود: مفاهیم ارزشی با تاثیر از فرهنگ اهل بیت (ع) به زبان شعرا و مداحان جاری میشد.
وی یادآور شد: به برکت تشویق مداحان، شعرا و ادبا، تشییع شهدا به یک مرکز مجدد برای اعزام افراد به جبههها تبدیل میشد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس تاکید کرد: امروز ملت ما برای قرار گرفتن در پشت سر ولایت فقیه نیازمند اشعار حماسی است.
همچنین معاون فرماندار و استاندار نیشابور گفت: هر کاری از عهده فرمانداری در ارتقای فعالیتهای کانون مداحان بربیاید دریغ نمیکنم.
جلال هاشمی افزود: مداحان عناصر ارزشمندی هستند که داری ضمیر پاکی هستند که زبانشان به آموزههای دینی و قرآنی مزین است.
وی با اشاره به ذاکر و مداح اهل بیت(ع) بودن مادر مرحومش، ویژگیهای تربیتی وی را در شکلگیری شخصیتش موثر دانست.
رضا موید شاعر شهیر آیینی کشورمان نیز چهار قطعه شعر را در عظمت شخصیت حضرت محمد(ص) و محکومیت هتک حرمت آنها توسط شیاطین غربی، گرامیداشت میلاد امامرضا(ع)، تجلیل از زحمات امام خمینی(ره) و بسیجیان جان بر کف قرائت کرد.
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