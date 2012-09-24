اجرای برنامه های متنوع برای همگرایی و انعکاس آثار سوء اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سالجاری که با حضور اعضا در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: ایجاد فضای نشاط و شادابی برای دانش آموزان و قشر جوان جامعه باعث ایجاد افزایش امید و عدم گرایش به اعتیاد می گردد.

وی خاطر نشان ساخت: باید یک همگرایی و انسجام خاصی در جامعه جهت انعکاس نتایج گرایش به اعتیاد فراهم شود و برای کودکان و نوجوانان برنامه هایی اجرا نمود که آثار سوه گرایش به اعتیاد به تصویر کشیده شود.

هاشمی تصریح کرد: اعتیاد بلای خانمانسوزی است که پیکره خانواده و جامعه را از بین می برد لذا باید توجه نمود که گرایش به اعتیاد یکی از برنامه های مهم دشمنان است که برای خنثی نمودن آن اجرای برنامه های راهبردی ضروری است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به گسترش کشت خشخاش پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا گفت: پس از اشغال افغانستان نه تنها کشت خشخاش متوقف نشد بلکه تولید آن بیشتر هم شد بنابراین بصورت واضح مشخص گردید که گرفتار شدن جوانان در دام اعتیاد یکی از برنامه های استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: باید برای جلوگیری از صنعتی سازی مواد مخدر که توسط عده ای سودجو و وابسته به دشمنان صورت می گیرد برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ای داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه بحث مبارزه با پدیده شوم اعتیاد را مستلزم تلاش همه جانبه تمامی دستگاه ها عنوان کرد و گفت: هر دستگاهی که با تمامی توان در مقابله با مواد مخدر اقدام و برنامه های خود را با بهترین شیوه عملیاتی نماید در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بصورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

وی همچنین جمع آوری معتادان در سطح شهر کرمانشاه را مورد تاکید قرار داد و خواستار ساماندهی این افراد از سوی دستگاه های ذیربط شد.

در ادامه این جلسه برنامه های در نظر گرفته شده برای مبارزه قاطع تر با مواد مخدر و سند جامع پیشگیری از اعتیاد در استان مورد بررسی قرار گرفت.



