به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امرالله محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: بسیج و سپاه همواره در مسیر موفقیت نظام اسلامی تلاش و فعالیت چشمگیری داشتهاند و در موفقیت ایران اسلامی سهم بهسزایی دارند.
وی افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس امری لازم و ضروری است که باید در دستور کار مسئولان باشد.
محمدی با اشاره به برخی حوادث اول انقلاب بیان کرد: خیلی از گروهها در آغاز انقلاب از شاخه اصلی جدا شدند و برای همین شاخ و برگهایی که از ریشه جدا شدند زود خشک میشود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم دریایی سپاه با اشاره به اهمیت بسیج و بسیجی خاطر نشان کرد: حضور بچه بسیجیها در مجموعههای مختلف باعث افتخار است و باید از تخریب بچه بسیجیها جلوگیری کرد و در مسائل مختلف باید سعه صدر داشت و روی شخصیت معنویی خود کار کرد.
وی ادامه داد: خیلی از بچههایی که تیپهای آنچنانی دارند ذات پاک و ولایی دارند و باید با سعه صدر آنها را جذب کرد و نباید آنها را از جامعه دور کنیم.
این مدرس حوزه و دانشگاه یاد آورشد: در یک مجموعه ای که انسان می خواهد مدیریت کند چه خانه و خانواده و چه در مجموعههای مختلف اگر اعتقاد دینی نباشد مسیر به انحراف رفته و باعث لغزش و گمراهی میشود.
محمدی به نقش بوشهر در پیشرفت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بوشهر سرزمین دارالعباده و مهد علمای بزرگ بوده و در موفقیت نظام اسلامی نام بوشهر همواره میدرخشد.
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