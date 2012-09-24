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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

حجت‌الاسلام محمدی:

حضور بچه بسیجی‌ها در مجموعه‌های مختلف باعث افتخار است

حضور بچه بسیجی‌ها در مجموعه‌های مختلف باعث افتخار است

بوشهر- خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم دریایی سپاه گفت: حضور بچه بسیجی‌ها در مجموعه‌های مختلف باعث افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امرالله محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: بسیج و سپاه همواره در مسیر موفقیت نظام اسلامی تلاش و فعالیت چشمگیری داشته‌اند و در موفقیت ایران اسلامی سهم به‌سزایی دارند.
 
وی افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس امری لازم و ضروری است که باید در دستور کار مسئولان باشد.
 
محمدی با اشاره به برخی حوادث اول انقلاب بیان کرد: خیلی از گروه‌ها در آغاز انقلاب از شاخه اصلی جدا شدند و برای همین شاخ و برگ‌هایی  که از ریشه جدا شدند زود خشک می‌شود.
 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم دریایی سپاه با اشاره به اهمیت بسیج و بسیجی خاطر نشان کرد: حضور بچه بسیجی‌ها در مجموعه‌های مختلف باعث افتخار است و باید از تخریب بچه بسیجی‌ها جلوگیری کرد و در مسائل مختلف باید سعه صدر داشت و روی شخصیت معنویی خود کار کرد.
 
وی ادامه داد: خیلی از بچه‌هایی که تیپ‌های آنچنانی دارند ذات پاک و ولایی دارند و باید با سعه صدر آنها را جذب کرد و نباید آنها را از جامعه دور کنیم.
 
این مدرس حوزه و دانشگاه یاد آورشد: در یک مجموعه ای که انسان می خواهد مدیریت کند چه خانه و خانواده و چه در مجموعه‌های مختلف اگر اعتقاد دینی نباشد مسیر به انحراف رفته و باعث لغزش و گمراهی می‌شود.
محمدی به نقش بوشهر در پیشرفت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بوشهر سرزمین دارالعباده و مهد علمای بزرگ بوده و در موفقیت نظام اسلامی نام بوشهر همواره می‌درخشد.
کد مطلب 1704159

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