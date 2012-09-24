کانون بسیج مداحان نیشابور افتتاح شد/ برگزاری یادواره شهدای درود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست کانون بسیج مداحان شهرستان نیشابور گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس کانون بسیج مداحان در سازمان تبلیغات اسلامی افتتاح شد.

حسین الهی‌مقدم اظهارکرد: با برگزاری هر هفته حلقه‌های صالحین این کانون توانسته است 450 نفر مداح را جذب و سازماندهی کند، که از این تعداد 130 نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های کانون بیان داشت: به دانش‌آموزان مداح زیر 18 سال به‌صورت پایدارتر و اصولی‌تر آموزش می‌دهیم و از دیگر برنامه های این کانون رایز‌نی برای عضویت این کانون در شورای فرهنگ عمومی شهرستان است.

یادواره شهدای شهر درود نیشابور برگزار شد

دومین یادواره سرداران و 84 شهید شهر درود شهرستان نیشابور همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد.

مسئول اسبق نمایندگی ولی‌فقیه در لشگر 5 نصردر این یادواره اظهارکرد: نسل امروز باید به خود ببالد که پدران آنها در دوران طلایی دفاع مقدس با کمترین سلاح در برابر تمام دنیا ایستاد و از خود دفاع کرد.

حجت‌الاسلام مصطفی جمالی اظهار داشت: ما از مکتب سیدالشهدا (ع) یاد گرفتیم که جنگ‌طلب و آغازگر جنگ نباشیم اما جانانه و با تمام قوا از خود دفاع کنیم.

وی اظهار داشت: مزیت دوران دفاع مقدس فرمان یک ولی‌فقیه جامع شرایط در راس حکومت بود که نه از روی هوا و هوس بلکه بر اساس وظیفه شرعی حکم می‌داد و همه مردم احساس تکلیف کردند که اسلام به کمک آنها نیاز دارد و این رمز پیروزی در جنگ بود.

شکارچی غیرمجاز در نیشابور دستگیر شد

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: پلیس این شهرستان با همکاری اداره محیط زیست، شکارچی غیرمجاز را دستگیر و روانه زندان کرد.

سرهنگ محمد‌حسن امیری اظهارکرد: در پی گزارش‌های واصله مبنی بر فعالیت یک شکارچی مسلح ماموران پلیس اطلاعات این شهرستان با انجام تحقیقات گسترده محل اختفای فرد مورد‌نظر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقامات قضایی در یک اقدام غافلگیرانه با همکاری اکیپی از ماموران اداره حفاظت محیط زیست در بازرسی از منزل این فرد دو قبضه اسلحه شکاری به‌همراه دوربین مربوطه، 37 تیر فشنگ و دو کیلو گوشت شکار کشف کردند.

تنها سینمای نیشابور دارای درجه یک مطلوب است

مسئول امور سینمایی، سمعی و بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور گفت: این شهر دارای یک سینما به‌‌نام "شهر فیروزه" است که بر اساس درجه بندی سینماهای کشور توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دارای درجه یک مطلوب است.

محمد‌علی عابدی، اظهارکرد: طی شش ماهه نخست سال جاری بیش از 29 هزار نفر به تنها سینمای این شهر برای تماشای فیلم رفتند.

وی اظهار داشت: این شهرستان در بین شهرستان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از وضعیت و کیفیت خوبی برخوردار است تلاش شده فیلم‌هایی که در تهران و مشهد به اکران درآمده در اسرع وقت و به‌طور همزمان به‌نمایش گذاشته شود.

برگزاری کارگاه آموزشی تهیه کمپوست از ضایعات پسته در نیشابور

رئیس اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور گفت: کارگاه آموزشی تهیه کمپوست "کود آلی با منشاء گیاهی" از ضایعات پسته در بخش زبرخان این شهرستان برگزار شد.

محمدعلی فرهمند اظهارکرد: هدف از برگزاری این کارگاه، ارائه راه‌کارهای لازم برای تهیه کمپوست است که با استقبال خوب کشاورزان منطقه همراه بوده است.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی باغات پسته، کمبود مواد آلی ‌خاک است که عامل مهم کاهش عملکرد باغات در واحد سطح است.