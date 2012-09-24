بهره برداری مدرسه شش کلاسه در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه شش کلاسه حضرت علی ابن ابیطالب در منطقه سیکاپل شهر آمل توسط حاج ولی الله اردشیر و فرزندش نصرت الله اردشیر از خیران آملی به طور کامل ساخته و بهره برداری شد.



فرماندار آمل در مراسم بهره برداری از این واحد آموزشی گفت: تلاش و همت بلند خیران آملی در بخش های مختلف به خصوص در ساخت، تجهیز و همکاری با آموزش و پرورش به صورت ساخت و تجهیز مشارکتی ستودنی است.



یدالله اکبرزاده افزود: کار ارزشمندی که خیران از جمله خانواده اردشیر در امر مدرسه سازی انجام می دهند، در راستای تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه است.



27 کلاس درس جدید به فضاهای آموزشی آمل اضافه می شود



مدیر آموزش وپرورش شهرستان آمل گفت: 27 کلاس درس جدید در قالب سه پروژه آموزشی تا دو ماه آینده به تعداد فضاهای موجود آموزشی شهرستان آمل اضافه خواهد شد.



اکبر لطفی افزود: این تعداد شامل مدرسه شش، 9 و12 کلاس بوده که توسط خیران و همکاری آموزش وپرورش ساخته شده واکنون در حال مراحل نهایی تجهیز است.



وی با اشاره به اینکه خیران مدرسه ساز آملی در سالهای اخیر 40 مدرسه و فضاهای مناسب آموزشی ساخته و تحویل آموزش و پرورش دادند، اضافه کرد: خیران مدرسه سازآملی درطی این سالها درکنارآموزش وپرورش باعث تحول در ساخت وسازهای آموزشی در این شهرستان شدند.

فعالیت هزار پایگاه بسیج محلات و اقشار در بابل

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بابل گفت: در حال حاضر حدود 130 هزار نفر در بابل عضو بسیج هستند.

سرهنگ حسین فلاح اظهار داشت: این افراد در پایگاههای محلات و دانش آموزی و دانشجویی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: هیچ پایگاه بسیجی در بابل غیر فعال نیست و هم اکنون هزار پایگاه بسیج محلات و اقشار در بابل فعال هستند.