ورود گشتهای تعزیرات به لاله زار/ جریمه یک میلیارد تومانی فروشندگان شیرآلات

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ورود گشتهای تعزیرات به خیابان لاله زار تهران گفت: متاسفانه در گشتهای مشترک تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت متوجه تخلفات بسیار زیاد در عرضه شیرآلات ساختمانی شدیم.

وی افزود: در این گشت مشترک 50 فروشگاه جریمه نقدی شدند که 13 تای آن شرکت بوده و 35 عدد مغازه توزیعی دکه در مجموع متخلفان با حکم تعزیرات حکومتی یک میلیارد تومان جریمه شدند.

صادقی گفت: در این میان دو شرکت معروف ساخت شیرآلات ساختمان 200 تا 500 میلیون تومان جریمه شدند که علت تخلف آنها گرانفروشی بود. همچنین گروههای بازرسی از فروشگاهها و شرکتها در خیابان میرزای شیرازی و بنی هاشم هم بازدید کردند.