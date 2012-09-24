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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

ورود گشتهای تعزیرات به لاله زار/ جریمه یک میلیارد تومانی فروشندگان شیرآلات

ورود گشتهای تعزیرات به لاله زار/ جریمه یک میلیارد تومانی فروشندگان شیرآلات

معاون تعزیرات حکومتی استان تهران از انجام گشت مشترک تعزیرات و سازمان صنعت و معدن و تجارت تهران در بازار شیرآلات ساختمان خبرداد و افزود: در این بازرسیها یک شرکت بزرگ تولید کننده نیم میلیارد تومان جریمه شد.

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ورود گشتهای تعزیرات به خیابان لاله زار تهران گفت: متاسفانه در گشتهای مشترک تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت متوجه تخلفات بسیار زیاد در عرضه شیرآلات ساختمانی شدیم.

وی افزود: در این گشت مشترک 50 فروشگاه جریمه نقدی شدند که 13 تای آن شرکت بوده و 35 عدد مغازه توزیعی دکه در مجموع متخلفان با حکم تعزیرات حکومتی یک میلیارد تومان جریمه شدند.

صادقی گفت: در این میان دو شرکت معروف ساخت شیرآلات ساختمان 200 تا 500 میلیون تومان جریمه شدند که علت تخلف آنها گرانفروشی بود. همچنین گروههای بازرسی از فروشگاهها و شرکتها در خیابان میرزای شیرازی و بنی هاشم هم بازدید کردند.

کد مطلب 1704163

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