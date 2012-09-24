تحصیل 2300 دانش آموز استثنایی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان با تأکید بر اینکه در سال گذشته 65 درصد تصادفات مربوط موتورسواران بوده است، اظهار داشت: بر همین اساس ما برگزاری گردهمایی ارتقاء فرهنگ موتورسواران را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم با فرهنگ سازی کاهش این آسیب ها را در پی داشته باشد.

مهدی میقانی افزود: متأسفانه 45 درصد آمار تلفات تصادفات را جوانان 20 تا 40 سال تشکیل می دهند.

گفتنی است، در این گردهمایی به 200 نفر از موتورسواران کلاه ایمنی اهداء و نواقص موتورسیکلت ها توسط پایگاه تعمیرات که در کنار این گردهمایی بر پا شده بود مرتفع شد.

دستگیر سارقان کابل های برق در گرگان

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری دو سارق سیم های کابل برق و مخابرات و اعتراف آنان به 40 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی عارف نژاد گفت: متهمان که در حال سرقت در بلوار "صیاد شیرازی" بودند با مشاهده مأموران از محل متواری که طی یک تعقیب و گریز دستگیر و جهت انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شدند.

این مقام انتظامی همچنین افزود، در تحقیقات تخصصی بعمل آمده متهمان تا کنون به 40 فقره سرقت سیم های کابل برق و مخابرات در سطح شهرستان اعتراف کردند که با تلاش مأموران از صحنه های سرقت باز سازی صحنه صورت گرفت.

درخشش هنرمندان حوزه هنری گلستان در جشنواره ملی پویانمایی سیره رضوی

فیلم انیمیشن "چشمهای کاغذی" از تولیدات حوزه هنری استان گلستان در چهارمین دوره جشنواره ملی پویانمایی سیره رضوی رتبه سوم را کسب نمود.



مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان گفت: این فیلم انیمیشن به نویسندگی مهدی رئیسی و کارگردانی شهرام بیگی و جواد عظیمی در واحد انیمیشن حوزه هنری استان تولید شده است.

دانیال کلاهدوزی در ادامه دیگر عوامل تولید این اثر را اینگونه برشمرد: انیماتورها:سید مهدی مطهری و روشن قوجقی، گرافیک و کانسپت: جواد عظیمی، موسیقی: فریدون رومی، تدوین: زهرا ایران نژاد، دسن: سیدمحمد حسینی و ارمغان قائم نژاد.

52 هزار خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند



مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گلستان گفت: ‌ در حال حاضر 52 هزار و 862 خانوار گلستانی با جمعیت 101 هزار و 313 نفر خدمات این نهاد را به صورت دائم دریافت می‎کنند.



‌ 34 درصدازخانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان را اهل سنت و 66 درصد را خانواده های شیعه تشکیل می دهند که معادل جمعیت شیعه و سنی استان است.

عباس حاجی اکبری اظهار داشت:‌ رویکرد جدید کمیته امداد تنها ارائه خدمات نیست بلکه توجه به بحث آموزش و توانمند سازی خانواده ها از اولویت های اصلی این نهاد قرار دارد.

تحصیل2300 دانش آموز استثنایی در گلستان

رئیس اداره آموزش وپروررش استثنایی استان گلستان گفت: در استان دو هزار و 377 دانش آموز استثنایی در 28 مرکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند.



یوسف جمال ضمن تبریک هفته دفاع مقدس فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت افزود: اجرای پروژه مهر به منظور ارج نهادن به همه خانواده ها ودانش آموزان می باشد. امیدواریم در سال تحصیلی جدید شاهد تلاش مضاعف همکاران ودانش آموزان باشیم.



وی گفت : در سال جدید شاهد اجرای نظام جدید آموزشی در مدارس خواهیم بود امیدوارم دانش آموزان عزیز در این طرح عظیم وبنیادین تلاش مضاعفی نسبت به سنوات گذشته داشته باشند.