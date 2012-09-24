ایران از همه ابتکارها برای شکل گیری گفتگوهای ملی در سوریه حمایت می کند

به گزرش خبرگزاری مهر، محمد صبحی ابوالشامات رئیس کمیسیون امنیت ملی سوریه در راس هیئتی پارلمانی با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار با اشاره به جایگاه سوریه در تحولات سه دهه اخیر منطقه و یادآوری تلاش دشمنان برای انتقام گیری از محور مقاومت اظهار داشت: دولت و مردم سوریه با پایداری خود اقتدار مقاومت را نمایش دادند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به پیشینه فرهنگی و ظرفیت های سوریه گفت: ملت سوریه قادر است مشکلات خود را حل و فصل نماید و از همین رو است که ما بارها اعلام کرده ایم راه حل مسائل سوریه صرفا داخلی است و هیچ کس حق مداخله در امور این کشور را ندارد.

وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران از کلیه ابتکارها برای شکل گیری و تقویت گفتگوهای ملی در سوریه حمایت می کند و جریانهایی حامی تروریسم و خونریزی در سوریه نمی توانند مدافع حقوق ملت و دموکراسی در سوریه باشند.

جلیلی با تاکید بر اینکه مقاومت امروز سوریه در برابر دشمنان خارجی و تروریسم داخلی به دلیل اقتدار ناشی از سه دهه مقاومت دولت و مردم سوریه مقابل رژیم صهیونیستی است، اظهار داشت: سوریه با عبور از این بحران به طور قطع مقتدرتر از گذشته خوهد شد.

در این دیدار همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سوریه با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قوی در حل بحرانهای منطقه ای گفت: ایران و سوریه با حمایت از مقاومت عامل ثبات و امنیت منطقه به شمار می روند.