عراق برابر تایلند پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله گروهی پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه B پیگیری شد که طی آن تیم‌ نوجوانان عراق برابر تایلند به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا شانس صعود خود به مرحله بعدی مسابقات را بیشتر کند.

در این مسابقه که با قضاوت "ناصر الغفاری" اردنی در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد، شرکو کریم لطیف غباری (63) و سجاد حسین عابد (66) گل‌های عراق را به ثمر رساندند.

با این پیروزی تیم فوتبال نوجوانان عراق 6 امتیازی شد و به رده نخست جدول گروه B مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا صعود کرد و تایلند هم بدون امتیاز قعرنشین این گروه ماند.

- سومین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه ‏A‏:‏

‏*‏‎ ‎یمن - ایران، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

گروه ‏B‏:‏

‎*‎عمان - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران