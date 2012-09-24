سکه تمام طرح جدید 1 میلیون و 4 هزار تومان/ دلار 2523 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه طلا و جواهر عصر امروز دوشنبه اعلام کرد قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 1 میلیون و 3 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 1 میلیون و 4 هزار تومان رسید.
در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر
|نوع ارز
|قیمت (تومان)
|دلار
|2523
|یورو
|3260
|پوند
|4080
|نوع سکه
|قیمت (هزارتومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|1003000
|سکه تمام طرح جدید
|1004000
|نیم سکه
|502000
|ربع سکه
|251000
|1 گرمی
|141000
هر گرم طلای 18عیار نیز 102 هزار و 500 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1762 دلار است.
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