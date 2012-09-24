  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

گزارش قیمت جدید سکه و ارز/

سکه تمام طرح جدید 1 میلیون و 4 هزار تومان/ دلار 2523 تومان

سکه تمام طرح جدید 1 میلیون و 4 هزار تومان/ دلار 2523 تومان

اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را عصر امروز دوشنبه 1 میلیون و 4 هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه طلا و جواهر عصر امروز دوشنبه اعلام کرد قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 1 میلیون و 3 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 1 میلیون و 4 هزار تومان رسید.

در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر

نوع ارز قیمت (تومان)
دلار 2523
یورو 3260
پوند 4080
نوع سکه قیمت (هزارتومان)
سکه تمام طرح قدیم 1003000
سکه تمام طرح جدید 1004000
نیم سکه 502000
ربع سکه 251000
1 گرمی 141000

هر گرم طلای 18عیار نیز 102 هزار و 500 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1762 دلار است.

کد مطلب 1704170

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