سکه تمام طرح جدید 1 میلیون و 4 هزار تومان/ دلار 2523 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه طلا و جواهر عصر امروز دوشنبه اعلام کرد قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 1 میلیون و 3 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 1 میلیون و 4 هزار تومان رسید.

در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر

نوع ارز قیمت (تومان) دلار 2523 یورو 3260 پوند 4080 نوع سکه قیمت (هزارتومان) سکه تمام طرح قدیم 1003000 سکه تمام طرح جدید 1004000 نیم سکه 502000 ربع سکه 251000 1 گرمی 141000

هر گرم طلای 18عیار نیز 102 هزار و 500 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1762 دلار است.