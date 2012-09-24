هجمه امروز دشمنان به ارزشها بسیار شدیدتر از زمان جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی توشه عصر دوشنبه در جمع گردان های عاشورا و الزهرا (س) شهرستان فومن هفته دفاع مقدس فرصتی برای نمایش اقتدار نظام اسلامی دانست و افزود: حفظ دستاوردهای آن دوران موجب غلبه بر دشمنان می شود.

وی اظهارداشت: امروز هر چه داریم به برکت خون شهدا، ایثار و از خود گذشتگی رزمندگانی است که شبانه روز در سنگرهای حق علیه باطل مبارزه کرده و در این مسیر کوچک ترین تردیدی به دل راه ندادند.

فرمانده سپاه فومن گفت: ایران اسلامی امروز پرچم مبارزه با ظلم، بی عدالتی و طاغوت را برداشته و باعث بیداری ملت ها شده است.

وی افزود: این حرکت راهبردی پایه های حکومت استعمار و استکبار را سست کرده و آنها تمام تلاش خود را برای از بین بردن ایران اسلامی انجام می دهند.

توشه عنوان کرد: اگر چه امروز در ظاهر جنگ سختی وجود ندارد اما دشمنان جنگی سخت تر و خطرناک تر را به نام جنگ نرم آغاز کرده اند که در حقیقت جنگ باورها و اعتقادات است.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن هم اکنون به دنبال شکاف بین نسلی است، گفت: دشمن نمی تواند انقلاب اعتقادی و مکتبی ملت ایران را با جنگ نظامی از بین ببرد و باید تمامی آحاد مردم مراقب اعتقاد و سنت های خود باشند تا در عرصه جنگ نرم دشمن شکست نخورند.

فرمانده سپاه فومن یادآورشد: دکترین دفاعی نظام امروز با انواع تهدیدات دشمن تغییر می کند و این قوه در سپاه هست، زمانی در جنگ از ورود سیم خاردار به کشور جلوگیری می کردند و هم اکنون عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در قلب آمریکاست.